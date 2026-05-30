El cerebro en el gimnasio mental: actividades olvidadas como bordar, leer mapas o jugar al ajedrez que la ciencia recomienda

Sara Marín, divulgadora científica y médica con más de 860.000 seguidores en Instagram describió con una metáfora cómo los sentidos y los “personajes” internos se comunican: cuando algo alarma, la amígdala envía una alerta y se dispara el circuito del estrés y el sobrepensamiento. Para frenarlo hay que convocar la lógica cerebral, el lóbulo central. “Es el encargado de decirle a la amígdala que se tranquilice, que no estamos en peligro”, analizó en una nota en Radio Mitre.