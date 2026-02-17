CREO se acerca a La Libertad Avanza: Murga admitió diálogos en Tucumán
Sebastián Murga, presidente del espacio CREO y dirigente rural, aseguró que su partido mantiene una “enorme afinidad” con Javier Milei y con el espacio de La Libertad Avanza en Tucumán. En diálogo con LA GACETA, confirmó que existen conversaciones para avanzar en un posible acercamiento de cara al próximo escenario electoral.
“Con el mismo sentido con el que iniciamos CREO, hoy entendemos que el camino es por ahí”, dijo Murga al analizar el escenario político provincial, atravesado por el triunfo libertario en las últimas elecciones. “No hay dos lecturas en una elección: uno gana y los otros perdemos. La Libertad Avanza ganó en Tucumán y nosotros asumimos la responsabilidad de la decisión que se tomó en ese momento”, reconoció.
Murga recordó que en 2023 CREO compitió con su propia estrategia, mientras que el armado libertario, impulsado en la provincia por Lisandro Catalán, logró imponerse. “Implementaron una manera de competir que resultó ganadora. Eso es lo que sucedió y hay que respetarlo”, sostuvo.
En ese marco, el dirigente aseguró que más allá del resultado electoral, existen coincidencias profundas entre ambos espacios. “Ideológicamente la afinidad es enorme. No hay diferencias en lo que venimos diciendo. Nos sentimos cómodos y hablamos el mismo idioma”, remarcó.
Murga señaló que propuestas como la eliminación de los acoples, la reforma política y la reducción de privilegios forman parte del ideario que CREO sostiene desde su nacimiento. “Cuando se habla de terminar con los acoples o con las comunas rurales, estamos hablando exactamente de lo mismo que venimos planteando desde el primer día: cambiar esta lógica política que tanto daño le ha causado a Tucumán”, afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de un trabajo conjunto con La Libertad Avanza, confirmó que existen conversaciones. “Converso con Lisandro y venimos avanzando en esto. Siempre con humildad y respetando lo que decidió la gente”.
El dirigente insistió en que el objetivo central es transformar la administración del Estado provincial. “Queremos mostrar que el Estado se puede administrar distinto: sin privilegios, sin estructuras innecesarias, bajando el costo político, respetando la ley y la Constitución”, expresó.
Además, dijo que CREO mantiene como bandera la incorporación de nuevos dirigentes a la política. “Nuestro sueño es sumar gente nueva, demostrar que hay otra forma de gestionar. No importa quién lo dijo primero o después; lo que importa es el concepto y la voluntad de cambiar Tucumán”, concluyó.