CREO se acerca a La Libertad Avanza: Murga admitió diálogos en Tucumán

“Con el mismo sentido con el que iniciamos CREO, hoy entendemos que el camino es por ahí”, dijo Murga al analizar el escenario político provincial, atravesado por el triunfo libertario en las últimas elecciones. “No hay dos lecturas en una elección: uno gana y los otros perdemos. La Libertad Avanza ganó en Tucumán y nosotros asumimos la responsabilidad de la decisión que se tomó en ese momento”, reconoció.