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Pasantías en museos y turismo histórico: la convocatoria de la Municipalidad para estudiantes

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió pasantías para estudiantes de Historia, Inglés y Francés de la UNT. Las inscripciones serán del 1 al 5 de junio.

PASANTÍAS ABIERTAS. Los seleccionados podrán trabajar en museos y caminatas históricas organizadas por la Municipalidad. / MUSEO DE LA CASA HISTÓRICA DE LA INDEPENDENCIA
PASANTÍAS ABIERTAS. Los seleccionados podrán trabajar en museos y caminatas históricas organizadas por la Municipalidad. / MUSEO DE LA CASA HISTÓRICA DE LA INDEPENDENCIA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán convoca a estudiantes de la UNT a inscribirse, del 1 al 5 de junio, para 16 pasantías pagas en museos y caminatas históricas locales.
  • Destinada a alumnos de Historia, Inglés y Francés de la UNT, la iniciativa ofrece 16 cupos de 2 a 12 meses de duración con asignación económica y tutorías según materias aprobadas.
  • Esta iniciativa impulsa la inserción laboral de estudiantes avanzados en sus áreas de estudio y fortalece el desarrollo de la oferta cultural y del turismo histórico local.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó una convocatoria extraordinaria de pasantías destinada a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. La propuesta incluye tareas en museos y caminatas históricas y está dirigida a alumnos de Historia, Inglés y Francés.

Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 5 de junio y uno de los requisitos generales es no estar trabajando ni realizando otra pasantía al momento de postularse.

Qué pasantías están abiertas y cómo inscribirse

En total hay 16 cupos disponibles. Cuatro de ellos están destinados a estudiantes de Profesorado o Licenciatura en Inglés y Francés, quienes cumplirán funciones dentro de la Dirección General de Museos. En estos casos, se pide tener aprobada la materia Historia Social General.

Por otro lado, habrá 12 cupos para estudiantes de Historia. Algunos trabajarán como guías en museos y otros participarán de las caminatas históricas organizadas por la Municipalidad.

Para las caminatas históricas, los postulantes deberán tener cursada o aprobada la materia Historia de Tucumán. En el caso de los museos, además se exige haber cursado o rendido Historia de América I, II y III e Historia Argentina I, II y III.

Las pasantías tienen una duración mínima de dos meses y máxima de un año, con posibilidad de renovación. Además, los estudiantes recibirán una asignación económica no remunerativa y contarán con acompañamiento de tutores institucionales y docentes guía de la Facultad.

La convocatoria aparece como una oportunidad para que estudiantes avanzados sumen experiencia laboral vinculada directamente con su carrera y participen en espacios culturales e históricos de la ciudad. Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 5 de junio a través del formulario: forms.gle/kGL3V2cmqNqQMuoNA

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