Actualización y aumento en Uocra: cuánto cobrarán obreros de la construcción en junio

Resumen para apurados
- La UOCRA cerró un acuerdo paritario en Argentina que establece un aumento salarial del 2,1% para junio y el pago de bonos no remunerativos superiores a los 50.000 pesos.
- El pacto contempla un incremento escalonado del 6% trimestral y la incorporación de sumas previas al sueldo básico, lo que impactará directamente en el próximo aguinaldo.
- Las partes volverán a reunirse el 20 de julio para evaluar nuevos incrementos, mientras los trabajadores de la Zona A verán reflejados los nuevos montos por hora y bonos.
Llegando al fin de mes, los empleados de la construcción no tenían novedades sobre actualizaciones salariales para junio. Pero este jueves, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) cerró un nuevo acuerdo paritario con las cámaras y federaciones de empresarios de la construcción.
El último acuerdo homologado contempla los salarios del próximo trimestre. Junio, julio y agosto llegarán con incrementos en el básico y también con pagos extra. Las partes intervinientes acordaron otorgar a los trabajadores una suma fija no remunerativa durante estos meses.
Aumento para albañiles y constructores en junio
El acuerdo de Uocra previó un aumento escalonado del 6%. El incremento se dará en tres partes: un 2.1% extra en junio respecto del mes de mayo; un 2% adicional en julio y un 1.9% más en agosto. Para evaluar los aumentos del siguiente trimestre, los involucrados acordaron reunirse nuevamente el 20 de julio.
Por otra parte, los trabajadores tendrán una ganancia sobre su salario básico. Las sumas no remunerativas previstas para el trimestre pasado serán incorporadas al sueldo mensual, lo que tendrá incidencia en cálculos como el aguinaldo.
Quienes estén comprendidos en la Zona A – que incluye Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones–, los montos quedaron fijados del siguiente modo: un oficial especializado cobrará más de $6.000 por hora y un ayudante, cerca de $4.500.
Además, a cada uno de los rangos se les otorgará un bono en carácter no remunerativo. Los Ayudantes de la Zona A recibirán $50.300 en junio y $57.900 en julio. En tanto, un Oficial Especializado percibirá $63.300 durante junio y $72.900 en julio.