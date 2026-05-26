Cuánto cobrará un albañil en junio de 2026: las nuevas escalas salariales de Uocra

A fines de marzo, autoridades de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron los incrementos salariales para los meses siguientes. Pero el acuerdo salarial vence este 31 de mayo, por lo que se espera un nuevo encuentro en los próximos días.