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Cuánto cobrará un albañil en junio de 2026: las nuevas escalas salariales de Uocra

Vencen los aumentos acordados por la Uocra y se abre la expectativa por una nueva negociación que defina los sueldos a partir de junio.

Cuánto cobrará un albañil en junio de 2026: las nuevas escalas salariales de Uocra
Foto: Aire de Santa Fe
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Uocra y las cámaras del sector negociarán en Argentina los salarios de los albañiles para junio de 2026, tras vencer el acuerdo previo este 31 de mayo.
  • El pacto previo de marzo fijó escalas vigentes hasta mayo. Sin una nueva paritaria, los sueldos quedarán congelados en los valores actuales, que varían según la zona del país.
  • Las próximas reuniones definirán el poder adquisitivo de los trabajadores de la construcción. Se busca actualizar las escalas del Convenio 76/75 ante la inflación.
Resumen generado con IA

A fines de marzo, autoridades de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron los incrementos salariales para los meses siguientes. Pero el acuerdo salarial vence este 31 de mayo, por lo que se espera un nuevo encuentro en los próximos días.

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Aunque se espera que las partes involucradas se reúnan nuevamente en las próximas semanas, en caso de no haber un nuevo encuentro, los salarios quedarán inmóviles. Esto implica que el pago de junio tomará de referencia los montos abonados en mayo. El nuevo acuerdo debería regular los salarios de los próximos meses.

Escalas salariales vigentes para albañiles

Los ajustes del último acuerdo contemplan a todos los trabajadores de las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 76/75. Pero las sumas remunerativas acordadas solo llegaban hasta mayo.

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones

  • Oficial Especializado: $6119
  • Oficial: $5235
  • Medio Oficial: $4837
  • Ayudante: $4452
  • Sereno (mensual): $808.877

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

  • Oficial especializado: $6792
  • Oficial: $5813
  • Medio oficial: $5362
  • Ayudante: $4965
  • Sereno (mensual): $901.124

Santa Cruz

  • Oficial Especializado: $9394
  • Oficial: $8808
  • Medio oficial: $8499
  • Ayudante: $8252
  • Sereno (mensual): $1.352.267

Tierra del Fuego

  • Oficial especializado: $12.238
  • Oficial: $10.469
  • Medio oficial: $9675
  • Ayudante: $8905
  • Sereno (mensual): $1.617.754

Temas Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
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