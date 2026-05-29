Preocupación de Andhes por el motín en el Instituto Cura Brochero: “Es consecuencia de un modelo punitivista”

Desde la organización, que cuenta con 25 años de trayectoria en la provincia y forma parte del sistema nacional de prevención de la tortura, vienen siguiendo de cerca la política pública en materia de niñez y seguridad. En ese marco, Vallino remarcó que el traslado de los adolescentes al predio de Benjamín Paz implica una “regresión” en términos de derechos humanos.