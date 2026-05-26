Tras el motín, Federico Masso denunció intentos de ingresar droga en el Instituto Cura Brochero

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, se pronunció sobre los violentos incidentes ocurridos en el Instituto Socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero”, en Benjamín Paz. El funcionario fue tajante al vincular la revuelta de los menores con la resistencia a los controles de seguridad: “No vamos a permitir el ingreso de droga ni al Instituto ni a la cárcel”, sentenció.