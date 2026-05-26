Seguridad

Tras el motín, Federico Masso denunció intentos de ingresar droga en el Instituto Cura Brochero

El ministro de Desarrollo Social desligó el incidente de la cárcel vecina y aseguró que la revuelta fue una reacción a los controles estrictos. "No vamos a ceder", afirmó.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y su equipo, en el Instituto Cura Brochero.
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y su equipo, en el Instituto Cura Brochero.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Federico Masso denunció que el motín de menores en el Instituto Cura Brochero de Tucumán se originó como una resistencia a los controles para ingresar drogas.
  • La revuelta comenzó a las 2 AM cuando dos internos iniciaron disturbios, lo que requirió la intervención de Infantería y la policía para recuperar el control del predio.
  • El Gobierno de Tucumán ratificó que mantendrá los controles estrictos, mientras los equipos jurídicos evalúan los daños y determinan las sanciones correspondientes.
Resumen generado con IA

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, se pronunció sobre los violentos incidentes ocurridos en el Instituto Socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero”, en Benjamín Paz. El funcionario fue tajante al vincular la revuelta de los menores con la resistencia a los controles de seguridad: “No vamos a permitir el ingreso de droga ni al Instituto ni a la cárcel”, sentenció.

Masso detalló que el conflicto se originó cerca de las 2, cuando dos internos iniciaron disturbios. Ante el fracaso de la mediación inicial, el director del centro solicitó la intervención de la Justicia y de la Policía de Tucumán. Media hora después, efectivos de Infantería y de la Comisaría de Trancas recuperaron el control del predio.

“El Cura Brochero es un ejemplo a seguir en el país. El Gobierno de Tucumán ha garantizado todas las condiciones necesarias para la reinserción de los menores”, remarcó.

El motivo detrás de la revuelta

Según el ministro, el trasfondo del reclamo es la presión por vulnerar los controles durante las visitas. “Vamos a garantizar que las sustancias ilegales no entren. Este instituto cumple con estándares nacionales de reinserción y cuenta con el respaldo de jueces y organizaciones que ya han supervisado las instalaciones”, remarcó Masso.

Actualmente, el centro alberga a 10 menores que cuentan con acompañamiento interdisciplinario, educación y tratamiento para consumos problemáticos. Autoridades de Niñez y equipos jurídicos ya trabajan en el lugar para evaluar daños y determinar sanciones.

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