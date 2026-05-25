Con aumento confirmado, cuánto cobran las titulares de la AUH en junio

Resumen para apurados
- Anses aplicará un aumento del 2,6% en las asignaciones de junio para los titulares de la AUH en Argentina, elevando el haber básico por hijo a $144.986,77.
- El incremento se pagará automáticamente junto a otros programas adicionales como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que ahora ascenderá a $54.676 por menor.
- La acumulación de estos beneficios busca mitigar la inflación y mejorar el ingreso total de las familias más vulnerables con hijos menores de tres años en el país.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos para distintos beneficiarios durante junio, entre los que se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
En paralelo, los jubilados y pensionados del organismo previsional esperan sus haberes con aumento, bono y aguinaldo para el sexto mes del año.
Cuánto cobra la AUH en junio
Con el aumento del 2,6%, los nuevos valores quedarán de la siguiente manera:
AUH por hijo: $144.986,77
AUH por hijo con discapacidad: $471.956,21
Asignación Familiar por Hijo: $72.479,67
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $229.337,15
En el caso de la Asignación por Embarazo, el monto efectivo mensual también será de $115.989,41 tras la retención del 20%.
La Prestación Alimentar continuará con los valores actualizados en mayo:
Familias con un hijo: $72.250
Familias con dos hijos: $113.299
Familias con tres hijos o más: $149.425
El dinero se deposita automáticamente junto con la AUH, sin necesidad de realizar inscripción adicional.
Aumento del Complemento Leche
Las familias con hijos de hasta 3 años o embarazadas alcanzadas por la AUH recibirán además el Complemento Leche, que con el aumento del 2,6% pasará a ser de aproximadamente $54.676 por menor.
Así, una familia con un hijo pequeño podrá sumar AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche en un mismo mes, elevando considerablemente el ingreso total recibido en junio.