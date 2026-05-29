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Río Negro: proponen crear la Defensoría del Deudor para renegociar los pagos de las familias

Alivio financiero y asesoramiento gratuito: de qué se trata el proyecto del Partido Justicialista de Río Negro para auxiliar a los rionegrinos atrapados en deudas.

El legislador por Río Negro, Leandro García, es el impulsor de la creación de la Defensoría del Deudor.
El legislador por Río Negro, Leandro García, es el impulsor de la creación de la Defensoría del Deudor.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador rionegrino Leandro García presentó recientemente un proyecto para crear la Defensoría del Deudor en Río Negro ante el aumento crítico del endeudamiento familiar.
  • Ante la alta morosidad que afecta a millones de argentinos, el organismo propuesto brindará asesoría gratuita y facilitará la refinanciación mediante un fondo fiduciario.
  • De aprobarse, la iniciativa busca aliviar la carga financiera de los hogares, reactivar el consumo interno provincial y regular las prácticas de cobro de bancos y billeteras.
Resumen generado con IA

Un informe del Instituto Argentina Grande indicó que Argentina tiene más de 3 millones de personas en la categoría de deudores incobrables, con una deuda total estimada en $39 billones. No es el primer indicador que habla de la imposibilidad de las familias no solo para satisfacer sus necesidades básicas, sino también para saldar sus deudas pendientes.

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En este contexto, un legislador de Río Negro, Leandro Gastón García, acaba de presentar un proyecto que propone crear la Defensoría del Deudor. “No podemos mirar para otro lado mientras las familias se endeudan”, sostuvo el funcionario del Partido Justicialista rionegrino.

En oportunidades anteriores, García ya se había referido a la situación económica alegando la responsabilidad al Gobierno nacional. “Desde nuestro bloque no vamos a convalidar las políticas de ajuste y endeudamiento a las que el gobierno de Javier Milei está llevando a la provincia”, aseguró.

Qué es la Defensoría del Deudor

El proyecto presentado por García busca asistir desde el Estado a los hogares más afectados por la economía actual. El objetivo de su propuesta es alivianar el peso financiero que cargan las familias que contrajeron deuda para cubrir necesidades básicas.

Según García, el fenómeno económico actual afecta el consumo interno, la actividad económica de Río Negro, la salud mental de la población y la cohesión social.

Funcionamiento de la Defensoría del Deudor

García propone crear dos organismos cuyo objetivo sería dar respuesta a las familias endeudadas. En primer lugar, el plan se apoyaría en un Fondo Fiduciario Provincial de Alivio y Garantías. Mediante el organismo se otorgarían garantías para un proceso de refinanciación, facilitación de consolidación de deudas y subsidio de tasas de interés para las familias en situación crítica.

Por otra parte, la Defensoría del Deudor tendría una función más orientada a la prevención. El nuevo organismo “tendría la potestad de brindar asesoramiento gratuito, intervenir en renegociaciones y frenar mecanismos compulsivos de cobro o mecanismos de contratación engañosos de bancos y billeteras virtuales”, anunció el legislador.

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