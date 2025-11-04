Secciones
Una nueva especie de araña genera intriga entre científicos y turistas en California

Investigadores de la Universidad de California en Davis descubrieron una araña trampa que vive bajo la arena y que solo sale para cazar. Su hallazgo revela una biodiversidad oculta y enciende alertas sobre la conservación de las dunas costeras.

El descubrimiento de una araña trampa inédita en las playas californianas resalta la riqueza inesperada de la fauna local (Emma Jochim / UC Davis) El descubrimiento de una araña trampa inédita en las playas californianas resalta la riqueza inesperada de la fauna local (Emma Jochim / UC Davis)
Hace 2 Hs

Un grupo de investigadores de la University of California, Davis (UC Davis) descubrió una nueva especie de araña trampa en las dunas costeras del estado, un hallazgo que despertó curiosidad entre los científicos y asombro entre los visitantes de las playas. Bautizada como Aptostichus ramirezae, esta diminuta araña de color marrón y cuerpo robusto habita bajo la arena, donde construye madrigueras recubiertas de seda con una puerta camuflada que le permite emboscar a sus presas.

El estudio, publicado en la revista Ecology and Evolution, identifica a esta especie como la cuarta de su tipo exclusiva de las dunas costeras californianas.

Una araña que vive bajo la arena y casi nadie había visto

Las hembras de Aptostichus ramirezae, parientes lejanas de las tarántulas, pasan toda su vida bajo tierra. Solo salen brevemente para alimentarse, guiadas por las vibraciones del suelo.

Aunque su aspecto resulta intimidante, los expertos aclaran que su tamaño es similar al de una moneda, por lo que representan poco riesgo para los humanos.


“El descubrimiento resalta la riqueza inesperada de la fauna local”, señaló Jason Bond, líder del grupo de investigación de UC Davis. La especie fue identificada gracias a análisis genéticos que demostraron que, pese a su parecido con Aptostichus simus, presenta diferencias genómicas suficientes para ser considerada única.

Investigación genética y evolución en las dunas de California

La coautora del estudio, Emma Jochim, explicó que las costumbres subterráneas y la escasa capacidad de dispersión de estas arañas impiden el intercambio genético entre poblaciones. Esto genera especies aisladas y endémicas, propias de cada sistema de dunas.

Bond y su equipo sospechaban desde hace años la existencia de especies “crípticas”, es decir, arañas visualmente idénticas pero genéticamente distintas. Los resultados confirman que la evolución en ambientes fragmentados —como las playas— puede generar una gran diversidad biológica oculta.

El hallazgo refuerza la necesidad de proteger las dunas costeras

El descubrimiento de Aptostichus ramirezae no solo amplía el catálogo de la fauna californiana, sino que también pone el foco en la conservación de los ecosistemas donde habita. Las dunas costeras, que se extienden desde el centro de California hasta el norte de Baja California, están en retroceso por el aumento del nivel del mar y la urbanización.

“Estas arañas tienen poca capacidad de adaptación a nuevos entornos”, advirtió Jochim. “La pérdida de dunas podría significar la desaparición de especies enteras antes de que siquiera las conozcamos”.

Un homenaje a la ciencia: quién fue Martina Giselle Ramirez

El nombre de la nueva especie es un tributo a la arañóloga Martina Giselle Ramirez, decana del College of Science en California State University, Stanislaus, reconocida por su trabajo en genética de poblaciones de arañas trampa.

Bond ha seguido una tradición particular al bautizar nuevas especies, con homenajes que van desde científicos hasta figuras culturales como Stephen Colbert, Neil Young y Barack Obama, reflejando la dimensión humana de la investigación biológica.

Biodiversidad invisible y conservación urgente

Los investigadores de UC Davis subrayan que, aunque ya se han descrito más de 50.000 especies de arañas, podrían existir cientos de miles sin descubrir. Identificarlas resulta esencial para definir qué ecosistemas requieren prioridad en los esfuerzos de conservación.

“Sin un conocimiento preciso sobre cuántas especies existen y cómo se distribuyen genéticamente, no podemos proteger lo que aún no comprendemos”, concluyó Bond.

