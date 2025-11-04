Una nueva especie de araña genera intriga entre científicos y turistas en California

Un grupo de investigadores de la University of California, Davis (UC Davis) descubrió una nueva especie de araña trampa en las dunas costeras del estado, un hallazgo que despertó curiosidad entre los científicos y asombro entre los visitantes de las playas. Bautizada como Aptostichus ramirezae, esta diminuta araña de color marrón y cuerpo robusto habita bajo la arena, donde construye madrigueras recubiertas de seda con una puerta camuflada que le permite emboscar a sus presas.