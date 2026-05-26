El gemelo digital que propone Milei nos deja “en un lugar incómodo”, según un especialista en IA de la UNT

En primer lugar: qué tan bien están cargadas las bases de datos, los patrones de comportamiento de las redes sociales, lo que escribimos en WhatsApp o publicamos en cualquier medio. En segundo lugar, está el funcionamiento del algoritmo. “El algoritmo tiene sesgos (...). Hay una cuestión de fondo en el que quien entrena al algoritmo tiene una suma de sesgos”, subraya. En definitiva, no se trata de la cantidad o calidad de la información que puede tener un modelo, sino de los sesgos que puedan atravesarlo.