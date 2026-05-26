El gemelo digital que propone Milei nos deja “en un lugar incómodo”, según un especialista en IA de la UNT

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano de Argentina propuso crear un 'Gemelo Digital Social' con IA para predecir conductas sociales, generando reparos éticos en especialistas.
- El sistema simularía conductas con datos históricos de redes y de consumo. Expertos de la UNT advierten sobre la falta de privacidad y los sesgos que poseen los algoritmos.
- El proyecto abre un debate clave sobre la ética estatal y el uso de datos. Su viabilidad futura dependerá de las garantías de privacidad y seguridad que asegure el Gobierno.
Este fin de semana el proyecto del Gemelo Digital Social generó polémica en la sociedad argentina. La idea, propuesta por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, apunta a utilizar la inteligencia artificial en este modelo para crear simulaciones y predecir el comportamiento de la sociedad. Gustavo Juárez, director del Laboratorio de IA de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, explicó en LA GACETA Play cómo puede funcionar y en qué sitio estamos respecto a la exposición de datos.
En la presentación que hizo Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, fue marcada la ausencia de algunas explicaciones. Entre las principales preocupaciones se cuestionaron las bases de datos que se utilizarían y el destino que se daría al análisis de esos datos. Aunque se utiliza desde los 70 –la NASA implementó modelos en cohetería–, la propuesta no deja de resultar novedosa y hasta alarmante para los que la ven más lejana.
Qué es el Gemelo Digital Social
Lo que se plantea con el Gemelo Digital Social es construir una simulación con un modelo de comportamiento de las personas para predecir cuál sería el resultado de algunas implementaciones puntuales antes de ser lanzadas, explica Juárez. Pero ante la alarma que genera un potencial uso de datos, el especialista hace un esclarecimiento: “Hace muchos años que cargamos bases de datos con todos nuestros datos (...). Ese comportamiento ya está absolutamente indexado y vinculado con mi persona digital”.
Para explicar su funcionamiento, lo pone en otras palabras. El Gemelo Digital Social podría entenderse como un macromodelo en el que se cargan datos de personas y se ponen a interactuar entre sí. Este permitiría hacer pedidos o consultas para identificar cómo impactaría una reglamentación o una variación sobre los datos y los agentes presentes en el modelo. Para ello, se podrían utilizar, por ejemplo, datos que cargamos en redes sociales, bancos o tarjetas de crédito, durante los últimos 10 o 12 años.
Factores que intervienen en el funcionamiento del Gemelo Digital
“Hay toda una reserva respecto de la ética y del uso de los datos”, advierte Juárez. Esta se vincula a la protección de la privacidad a la cual, sostiene, se debe prestar la debida atención. Las bases de datos que se usarán tienen un trasfondo que condiciona los resultados que puede ofrecer un modelo de simulación como se plantea con el Gemelo Digital.
En primer lugar: qué tan bien están cargadas las bases de datos, los patrones de comportamiento de las redes sociales, lo que escribimos en WhatsApp o publicamos en cualquier medio. En segundo lugar, está el funcionamiento del algoritmo. “El algoritmo tiene sesgos (...). Hay una cuestión de fondo en el que quien entrena al algoritmo tiene una suma de sesgos”, subraya. En definitiva, no se trata de la cantidad o calidad de la información que puede tener un modelo, sino de los sesgos que puedan atravesarlo.
Por último, explica que el uso de estos modelos por parte del Gobierno no habla, necesariamente, de una implementación de los resultados. Pero es importante que haya una garantía sobre la protección de la privacidad.