El marketing de la guerra ¿diseñado por la IA?

A pesar de que cada día nos sorprendemos con los resultados que genera la utilización de la Inteligencia Artificial en todos los escenarios, no nos deja de producir dudas comprensibles frente a tanta multiplicidad de aplicaciones en las que descuella como logro supremo de la “creatividad humana”. Alguna vez expresamos que la IA tiene una partida de nacimiento que se superpone con su agenda. Esto es, que el campo de aplicación que se abrió -apenas dio sus primeros pasos perfeccionados- se extendió a los cuatro vientos. Tal como en una pradera sin bordes a la vista, tan vasta su extensión y con un imparable motor que la mueve. También dijimos que la IA se caracterizaba por una virtud: la de confesarse, sin preámbulos, como “artificial” pudiendo autodenominarse Inteligencia “Superior”, o “Absoluta”, v. gr. No hay -y eso es contradictorio y hasta de alto riesgo en los variadísimos campos desde su aplicación- un sistema de contención o un, llamémoslo, “código de uso”. Así es como con la implementación de sus variadísimos recursos se van logrando resultados hartos sorprendentes en esos casos en los que hasta se logran, con una fidelidad apabullante, con videos y fotografías de extraordinaria calidad que imaginan situaciones o personajes de las formas más provocativamente dispuestas como si fuesen de la realidad misma. Hasta incursionar en hacer que personajes relevantes del mundo real se muestran diciendo lo que no dicen, actuando como no suelen actuar usualmente o mostrándose en un diálogo como si fuese el video de un encuentro real, aunque todo armado puntillosamente para mostrarse real. Un riesgoso terreno donde crece trigo y abundan malezas. Ese “periodismo” es parte de la metralla de los bandos belicosos. El “marketing” de la guerra.