Juan Manuel Cerúndolo hizo historia en Roland Garros: ¿quién fue el último argentino que venció al número uno del mundo?

Aquella noche en Flushing Meadows quedó marcada por el sufrimiento físico del español, pero también por el altísimo nivel del tandilense. Nadal llegaba al partido como líder del ranking ATP y defensor del título conseguido un año antes. Del Potro, en cambio, atravesaba una de las mejores temporadas de su carrera y buscaba volver a una final de Grand Slam casi diez años después de su histórica conquista del US Open 2009. El argentino ganó un primer set muy parejo en el tie break y luego dominó claramente el segundo parcial por 6-2, mientras el físico del español empezaba a deteriorarse cada vez más.