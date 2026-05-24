Buenas noticias para el tenis argentino en Roland Garros: ganaron Trungelliti y Tirante

Resumen para apurados
- Los argentinos Marco Trungelliti y Thiago Tirante vencieron a sus rivales en el debut de Roland Garros, en París, y clasificaron a la segunda ronda del Grand Slam.
- Trungelliti venció en tres sets al francés Jacquet bajo un intenso calor, mientras que Tirante superó al español Llamas Ruiz en un cambiante partido de más de tres horas.
- Ambos tenistas avanzaron a la segunda ronda, donde Trungelliti enfrentará al favorito Khachanov, consolidando el buen inicio de la delegación argentina en París.
La aventura argentina en Roland Garros comenzó con buenas sensaciones. En una jornada marcada por el intenso calor parisino, Marco Trungelliti y Thiago Tirante lograron avanzar a la segunda ronda del torneo más tradicional sobre polvo de ladrillo, una superficie históricamente favorable para los tenistas nacionales.
El primero en festejar fue Trungelliti. El santiagueño de 36 años mostró toda su experiencia y superó con autoridad al francés Kyrian Jacquet, que había ingresado al cuadro principal desde la clasificación previa. En la cancha 6, el argentino se impuso por 6-4, 6-2 y 6-2 después de una hora y 45 minutos de juego bajo temperaturas que superaron los 30 grados.
Con este triunfo, el actual número 81 del ranking ATP alcanzó por cuarta vez en su carrera la segunda ronda de Roland Garros. El próximo desafío será mucho más exigente: enfrentará al ruso Karen Khachanov, uno de los principales preclasificados del certamen.
Tirante también celebró en su debut en Roland Garros
Casi en simultáneo llegó otra alegría para el tenis argentino gracias a Tirante. El platense necesitó más de tres horas y media para derrotar al español Pablo Llamas Ruiz en un partido muy cambiante que terminó resolviendo con autoridad.
El argentino ganó los dos primeros sets por 6-3 y 7-6, aunque el encuentro pareció complicarse cuando dejó escapar un match point y perdió el tercer parcial en el tie break. Sin embargo, reaccionó rápidamente y cerró el partido con un contundente 6-0 en el cuarto set. Además, firmó una estadística impactante: conectó 20 aces durante el encuentro.
Para Tirante, se trata de la segunda vez que logra avanzar a la segunda ronda en sus cuatro participaciones en París. En la próxima instancia jugará contra el ganador del duelo entre Alejandro Davidovich Fokina y Damir Džumhur.
La actividad argentina en Roland Garros sigue firme: Tomás Etcheverry juega contra el portugués Nuno Borges, mientras que Solana Sierra enfrenta a Emma Raducanu.