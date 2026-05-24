Buenas noticias para el tenis argentino en Roland Garros: ganaron Trungelliti y Tirante

El primero en festejar fue Trungelliti. El santiagueño de 36 años mostró toda su experiencia y superó con autoridad al francés Kyrian Jacquet, que había ingresado al cuadro principal desde la clasificación previa. En la cancha 6, el argentino se impuso por 6-4, 6-2 y 6-2 después de una hora y 45 minutos de juego bajo temperaturas que superaron los 30 grados.