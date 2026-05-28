El fuerte comunicado de la Federación Italiana tras la eliminación de Jannik Sinner en Roland Garros

Resumen para apurados
- La Federación Italiana de Tenis respaldó a Jannik Sinner tras su sorpresiva eliminación ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros por problemas físicos.
- El número uno del mundo ganaba por dos sets, pero sufrió calambres por el calor. Cerúndolo remontó el partido en cinco sets tras más de tres horas y media de juego.
- Cerúndolo avanza a tercera ronda de un Grand Slam e ingresa al selecto grupo de argentinos que vencieron a un número uno, mientras Sinner deberá enfocarse en su recuperación.
La histórica victoria de Juan Manuel Cerúndolo sobre Jannik Sinner en Roland Garros provocó una enorme repercusión en el mundo del tenis y también un fuerte impacto en Italia. Después de la sorpresiva eliminación del número uno del mundo, la Federación Italiana de Tenis publicó un contundente mensaje de apoyo para su máxima figura.
Sinner quedó afuera del Grand Slam parisino luego de sufrir fuertes calambres y problemas físicos que comenzaron a afectarlo a partir del tercer set, justo cuando el argentino empezaba a crecer dentro del partido. Cerúndolo aprovechó el momento y terminó sellando una remontada inolvidable por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 después de tres horas y 36 minutos de juego.
El mensaje de apoyo de Italia para Sinner
Minutos después de la derrota, la Federación Italiana utilizó sus redes sociales para respaldar públicamente al tenista y remarcar que el problema físico terminó siendo determinante en el desenlace del encuentro.
“Así que duele, era el torneo que esperabas desde hace un año, el objetivo de la temporada, y solo el calor te ha detenido. Ahora levantémonos, Jan”, escribieron desde la cuenta oficial de la federación en X.
La publicación rápidamente generó repercusión entre los fanáticos italianos, que siguieron con preocupación el deterioro físico de Sinner durante el partido disputado en la cancha Philippe Chatrier.
Más allá de la euforia lógica por haber conseguido el triunfo más importante de su carrera, Cerúndolo también mostró mucha humildad al referirse al italiano una vez terminado el encuentro. El argentino reconoció el complicado momento que atravesó su rival y hasta aseguró que sintió pena por cómo terminó el partido.
“Es muy difícil para él, me siento mal por Jannik. Tuve suerte, él merecía ganar el partido”, afirmó apenas finalizó el duelo.
Además, le deseó una pronta recuperación y valoró el esfuerzo realizado por el italiano pese a las dificultades físicas. “Espero que se recupere pronto. Estoy muy feliz y voy a seguir intentando jugar mi mejor tenis. Esta es mi mejor superficie”, agregó.
Con este triunfo histórico, Cerúndolo avanzó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam y además ingresó a un selecto grupo de tenistas argentinos que lograron derrotar al número uno del ranking ATP.