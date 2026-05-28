DeportesTenis

Histórico: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner con una remontada épica en Roland Garros

El tenista argentino revivió de un 0-2 en sets y un 2-5 abajo en el tercero para aprovechar los problemas físicos del número uno del mundo y avanzar a la tercera ronda en París.

Histórico: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner con una remontada épica en Roland Garros
Hace 1 Hs

Juan Manuel Cerúndolo (56°) obtuvo la victoria más importante de su carrera. Con parciales de 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-0, venció a un Jannik Sinner (1°) disminuido físicamente por el calor de la siesta francesa y avanzó a la tercera ronda de Roland Garros.

El máximo favorito a llevarse el segundo Grand Slam del año sacaba 5-2 para partido en el tercer set, pero acusó calambres y mareos producto de las altas temperaturas. Cerúndolo no perdió la concentración pese a las dificultades de su oponente e inició una remontada histórica para el tenis argentino.

"Tuve mucha suerte. Sinner estaba sacando para partido y yo no podía ganar más de tres juegos por set. Se merecía ganar. No sé bien qué pasó; espero que se recupere pronto", dijo el argentino al finalizar el duelo.

En la próxima ronda, el menor de los hermanos Cerúndolo enfrentará al ganador del cruce entre el checo Vit Kopriva (66°) y el español Martín Landaluce (69°).

En tanto, Facundo Díaz Acosta quedó eliminado luego de caer en cinco parciales ante el joven Learner Tien. En un partido sumamente batallado, el estadounidense se impuso por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 y 6-3.

Temas FranciaParísRoland GarrosGrand SlamEstados UnidosArgentinaJuan Manuel CerúndoloJannik Sinner
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Buenas noticias para el tenis argentino en Roland Garros: ganaron Trungelliti y Tirante

Buenas noticias para el tenis argentino en Roland Garros: ganaron Trungelliti y Tirante

Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros y avanzó por primera vez a la tercera ronda

Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros y avanzó por primera vez a la tercera ronda

Lunes perfecto en París: Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros

Lunes perfecto en París: Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros

Roland Garros: el triunfo histórico de Thiago Tirante y los argentinos que buscan seguir avanzando

Roland Garros: el triunfo histórico de Thiago Tirante y los argentinos que buscan seguir avanzando

¿Quién es Sorana Cirstea, la rumana que enfrentará a Solana Sierra en Roland Garros?

¿Quién es Sorana Cirstea, la rumana que enfrentará a Solana Sierra en Roland Garros?

Lo más popular
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes
2

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción
3

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá
4

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura
5

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

Ranking notas premium
Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad
1

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
2

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
4

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
5

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Más Noticias
Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Atención, Selección: un vidente brasileño que acertó tres campeones pronosticó quién ganará el Mundial 2026

Atención, Selección: un vidente brasileño que acertó tres campeones pronosticó quién ganará el Mundial 2026

Boca se juega todo en la Copa Libertadores: qué resultados necesita para clasificarse a los octavos

Boca se juega todo en la Copa Libertadores: qué resultados necesita para clasificarse a los octavos

Barcelona prepara 100 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez antes del Mundial

Barcelona prepara 100 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez antes del Mundial

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Copa Sudamericana: River goleó a Blooming y consiguió un poco de aire

Copa Sudamericana: River goleó a Blooming y consiguió un poco de aire

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

Comentarios