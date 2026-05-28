Histórico: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner con una remontada épica en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo (56°) obtuvo la victoria más importante de su carrera. Con parciales de 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-0, venció a un Jannik Sinner (1°) disminuido físicamente por el calor de la siesta francesa y avanzó a la tercera ronda de Roland Garros.
El máximo favorito a llevarse el segundo Grand Slam del año sacaba 5-2 para partido en el tercer set, pero acusó calambres y mareos producto de las altas temperaturas. Cerúndolo no perdió la concentración pese a las dificultades de su oponente e inició una remontada histórica para el tenis argentino.
"Tuve mucha suerte. Sinner estaba sacando para partido y yo no podía ganar más de tres juegos por set. Se merecía ganar. No sé bien qué pasó; espero que se recupere pronto", dijo el argentino al finalizar el duelo.
La HUMILDAD de Juan Manuel CerÃºndolo tras ganarle a Jannik Sinner:— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 28, 2026
"Tuve suerte. Yo puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar. El partido iba a terminar 6-3, 6-2 y 6-1, pero se acalambro. OjalÃ¡ que se recupere. Es una gran persona"
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En la próxima ronda, el menor de los hermanos Cerúndolo enfrentará al ganador del cruce entre el checo Vit Kopriva (66°) y el español Martín Landaluce (69°).
En tanto, Facundo Díaz Acosta quedó eliminado luego de caer en cinco parciales ante el joven Learner Tien. En un partido sumamente batallado, el estadounidense se impuso por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 y 6-3.