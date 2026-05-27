¿Cuáles fueron las victorias más importantes de Solana Sierra en el circuito WTA?
La marplatense atraviesa el mejor momento de su carrera y en Roland Garros consiguió el triunfo más importante de su trayectoria al eliminar a Jasmine Paolini. Antes, ya había dado varios golpes ante figuras del circuito y empieza a consolidarse como la gran esperanza del tenis femenino argentino.
Resumen para apurados
- La tenista argentina Solana Sierra derrotó hoy a la italiana Jasmine Paolini (13ª) en Roland Garros, logrando el triunfo más importante de su carrera y el pase a tercera ronda.
- A sus 21 años y número 68 del ranking, Sierra sumó este triunfo a sus recientes victorias frente a Emma Raducanu en París, y ante Frech y Yastremska en el Abierto de Madrid.
- Este logro consolida a Sierra como la gran esperanza del tenis femenino argentino y demuestra su capacidad para competir de igual a igual contra la elite del circuito de la WTA.
Solana Sierra sigue escribiendo páginas históricas en Roland Garros y, a sus 21 años, empieza a construir un recorrido que ilusiona al tenis argentino con volver a tener una protagonista estable entre las mejores del mundo.
La actual número 68 del ranking WTA logró hoy la victoria más importante de su carrera al derrotar a Jasmine Paolini, 13ª del ranking mundial y finalista de Roland Garros 2024, por 3-6, 6-4 y 6-3 en el Court Suzanne-Lenglen.
El triunfo no sólo le permitió avanzar por primera vez a la tercera ronda del Grand Slam parisino. También significó su primer éxito frente a una jugadora Top 20 después de cinco intentos, confirmando definitivamente que está preparada para competir de igual a igual contra la elite del circuito.
La victoria ante Paolini se suma a una serie de resultados que marcaron el enorme crecimiento de Sierra durante el último año y que hoy la posicionan como la principal referencia del tenis femenino argentino.
En la ronda anterior de Roland Garros, la marplatense ya había dado otro golpe importante al eliminar a Emma Raducanu, campeona del US Open 2021 y una de las jugadoras más mediáticas del circuito.
Ese triunfo también ratificó la evolución mental de Sierra, que parece sentirse cada vez más cómoda en escenarios de máxima presión y frente a rivales de renombre.
Además, durante la gira europea sobre polvo de ladrillo consiguió victorias muy valiosas en el Madrid Open frente a Magdalena Fręch y Dayana Yastremska, dos jugadoras consolidadas dentro del Top 50 del ranking.
Incluso en 2025 ya había dado señales de su potencial cuando venció a Katie Boulter en Wimbledon, en aquel momento ubicada dentro de las mejores 50 del mundo.
- Jasmine Paolini (13ª) – Roland Garros 2026
- Magdalena Fręch (34ª) – Madrid Open 2026
- Emma Raducanu (39ª) – Roland Garros 2026
- Katie Boulter (43ª en ese momento) – Wimbledon 2025
- Dayana Yastremska (49ª) – Madrid Open 2026