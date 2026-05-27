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¿Cuáles fueron las victorias más importantes de Solana Sierra en el circuito WTA?

La marplatense atraviesa el mejor momento de su carrera y en Roland Garros consiguió el triunfo más importante de su trayectoria al eliminar a Jasmine Paolini. Antes, ya había dado varios golpes ante figuras del circuito y empieza a consolidarse como la gran esperanza del tenis femenino argentino.

Solana Sierra consiguió un triunfo histórico en Roland Garros.
Solana Sierra consiguió un triunfo histórico en Roland Garros.
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • La tenista argentina Solana Sierra derrotó hoy a la italiana Jasmine Paolini (13ª) en Roland Garros, logrando el triunfo más importante de su carrera y el pase a tercera ronda.
  • A sus 21 años y número 68 del ranking, Sierra sumó este triunfo a sus recientes victorias frente a Emma Raducanu en París, y ante Frech y Yastremska en el Abierto de Madrid.
  • Este logro consolida a Sierra como la gran esperanza del tenis femenino argentino y demuestra su capacidad para competir de igual a igual contra la elite del circuito de la WTA.
Resumen generado con IA

Solana Sierra sigue escribiendo páginas históricas en Roland Garros y, a sus 21 años, empieza a construir un recorrido que ilusiona al tenis argentino con volver a tener una protagonista estable entre las mejores del mundo.

La actual número 68 del ranking WTA logró hoy la victoria más importante de su carrera al derrotar a Jasmine Paolini, 13ª del ranking mundial y finalista de Roland Garros 2024, por 3-6, 6-4 y 6-3 en el Court Suzanne-Lenglen.

El triunfo no sólo le permitió avanzar por primera vez a la tercera ronda del Grand Slam parisino. También significó su primer éxito frente a una jugadora Top 20 después de cinco intentos, confirmando definitivamente que está preparada para competir de igual a igual contra la elite del circuito.

La victoria ante Paolini se suma a una serie de resultados que marcaron el enorme crecimiento de Sierra durante el último año y que hoy la posicionan como la principal referencia del tenis femenino argentino.

En la ronda anterior de Roland Garros, la marplatense ya había dado otro golpe importante al eliminar a Emma Raducanu, campeona del US Open 2021 y una de las jugadoras más mediáticas del circuito.

Ese triunfo también ratificó la evolución mental de Sierra, que parece sentirse cada vez más cómoda en escenarios de máxima presión y frente a rivales de renombre.

Además, durante la gira europea sobre polvo de ladrillo consiguió victorias muy valiosas en el Madrid Open frente a Magdalena Fręch y Dayana Yastremska, dos jugadoras consolidadas dentro del Top 50 del ranking.

Incluso en 2025 ya había dado señales de su potencial cuando venció a Katie Boulter en Wimbledon, en aquel momento ubicada dentro de las mejores 50 del mundo.

  • Jasmine Paolini (13ª) – Roland Garros 2026
  • Magdalena Fręch (34ª) – Madrid Open 2026
  • Emma Raducanu (39ª) – Roland Garros 2026
  • Katie Boulter (43ª en ese momento) – Wimbledon 2025
  • Dayana Yastremska (49ª) – Madrid Open 2026
Temas Roland GarrosSolana Sierra
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