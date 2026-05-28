El selecto grupo al que ingresó Juan Manuel Cerúndolo tras eliminar a Jannik Sinner en Roland Garros

Resumen para apurados
- El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo venció al número uno mundial, Jannik Sinner, en Roland Garros, logrando la victoria más importante de su carrera profesional.
- Tras revertir una desventaja de dos sets, Cerúndolo se unió a leyendas como Vilas y Del Potro, quienes previamente lograron vencer al líder del ranking de la ATP.
- Esta hazaña representa la victoria número 24 de un argentino sobre un número uno del mundo, consolidando el nombre de Cerúndolo en la historia grande del tenis nacional.
La histórica victoria de Juan Manuel Cerúndolo sobre Jannik Sinner en Roland Garros no solo significó el triunfo más importante de toda su carrera. También lo metió en un grupo extremadamente reducido dentro de la historia del tenis argentino: el de los jugadores capaces de derrotar al número uno del mundo en el circuito ATP.
El menor de los hermanos Cerúndolo consiguió una remontada épica en París y eliminó al italiano por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 después de casi cuatro horas de partido. El impacto fue inmediato no solo por tratarse del máximo favorito al título, sino también porque muy pocos argentinos pudieron lograr semejante hazaña a lo largo de la historia.
De Vilas y Nalbandian a Del Potro: la lista histórica que ahora integra Cerúndolo
La nómina tiene nombres legendarios del tenis nacional. El primero en conseguirlo fue Guillermo Vilas, que derrotó a Jimmy Connors en el US Open de 1977 y luego volvió a hacerlo en el Masters de 1978. Más adelante aparecerían otros históricos como José Luis Clerc, David Nalbandian, Guillermo Cañas y Gastón Gaudio, todos con triunfos memorables frente a líderes del ranking ATP.
Sin embargo, el gran dominador argentino en esta estadística sigue siendo Juan Martín del Potro, dueño del récord absoluto con diez victorias frente a números uno del mundo. El tandilense logró derrotar cuatro veces a Roger Federer, tres a Rafael Nadal y otras tres a Novak Djokovic, en una lista que incluye títulos, semifinales de Grand Slam y partidos inolvidables en Copa Davis y Juegos Olímpicos.
De hecho, antes del golpe de Cerúndolo en Roland Garros, el último antecedente argentino ante un líder del ranking había sido justamente Del Potro frente a Nadal en las semifinales del US Open 2018, cuando el español abandonó por lesión y el tandilense avanzó a la final en Nueva York.
La victoria del argentino también adquiere otra dimensión por el contexto. Sinner atraviesa el mejor momento de su carrera y llegaba a París como máximo candidato al título. Además, el triunfo se dio en la cancha Philippe Chatrier, el escenario central de Roland Garros y uno de los estadios más emblemáticos del tenis mundial.
Con apenas 24 triunfos argentinos sobre números uno ATP en toda la historia, el nombre de Juan Manuel Cerúndolo ya quedó definitivamente asociado a una de las grandes sorpresas recientes del tenis nacional.
Las 24 victorias de tenistas argentinos a número 1 del mundo en el ranking ATP
- Guillermo Vilas vs. Jimmy Connors – US Open 1977
- Guillermo Vilas vs. Jimmy Connors – Masters 1978
- José Luis Clerc vs. John McEnroe – Copa Davis 1980
- Guillermo Vilas vs. John McEnroe – Copa Davis 1980
- Guillermo Vilas vs. Björn Borg – Copa de las Naciones 1980
- Mariano Zabaleta vs. Yevgeny Kafelnikov – St. Polten 1999
- Gastón Gaudio vs. Lleyton Hewitt – Barcelona 2002
- Guillermo Cañas vs. Lleyton Hewitt – Roland Garros 2002
- Agustín Calleri vs. Juan Carlos Ferrero – Copa Davis 2003
- David Nalbandian vs. Roger Federer – Masters Cup Shanghai 2005
- Guillermo Cañas vs. Roger Federer – Indian Wells 2007
- Guillermo Cañas vs. Roger Federer – Miami 2007
- David Nalbandian vs. Roger Federer – Madrid 2007
- David Nalbandian vs. Roger Federer – París 2007
- Juan Martín Del Potro vs. Rafael Nadal – Miami 2009
- Juan Martín Del Potro vs. Roger Federer – US Open 2009
- Juan Martín Del Potro vs. Roger Federer – Masters Londres 2009
- Juan Martín Del Potro vs. Novak Djokovic – Copa Davis 2011
- Juan Martín Del Potro vs. Roger Federer – Basilea 2012
- Juan Martín Del Potro vs. Novak Djokovic – Indian Wells 2013
- Juan Martín Del Potro vs. Rafael Nadal – Shanghai 2013
- Juan Martín Del Potro vs. Novak Djokovic – Juegos Olímpicos Río 2016
- Juan Martín Del Potro vs. Roger Federer – Indian Wells 2018
- Juan Martín Del Potro vs. Rafael Nadal – US Open 2018