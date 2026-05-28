El selecto grupo al que ingresó Juan Manuel Cerúndolo tras eliminar a Jannik Sinner en Roland Garros

De Vilas y Nalbandian a Del Potro: la lista histórica que ahora integra Cerúndolo

La nómina tiene nombres legendarios del tenis nacional. El primero en conseguirlo fue Guillermo Vilas, que derrotó a Jimmy Connors en el US Open de 1977 y luego volvió a hacerlo en el Masters de 1978. Más adelante aparecerían otros históricos como José Luis Clerc, David Nalbandian, Guillermo Cañas y Gastón Gaudio, todos con triunfos memorables frente a líderes del ranking ATP.