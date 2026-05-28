Ley de Biocombustibles: Carolina Moisés pidió avanzar hacia un corte del 30% y defendió el desarrollo del NOA

Resumen para apurados
- La senadora Carolina Moisés impulsó en Buenos Aires elevar al 30% el corte de biocombustibles para reactivar la economía del NOA, criticando demoras del Gobierno nacional.
- Moisés criticó la demora del proyecto consensuado a fines de 2025 y vinculó el cambio de postura oficial al alza del crudo internacional por los conflictos bélicos globales.
- Se proyecta que esta medida otorgue previsibilidad por 20 años al sector agroindustrial, logre la convergencia con el Mercosur y garantice soberanía energética federal.
La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, defendió el desarrollo de los biocombustibles como una política estratégica para generar empleo, valor agregado y crecimiento económico en las provincias del NOA. Además, aseguró que la nueva Ley de Biocombustibles permitirá avanzar hacia una convergencia regional con el Mercosur y alcanzar un corte del 30% en los combustibles durante los próximos años.
“Vamos a aprobar esta Ley y será la base para llegar a la Convergencia Mercosur con un 30% de corte”, afirmó la legisladora durante su participación en el panel “La mirada del Congreso sobre los biocombustibles”, realizado en el evento #Maizar2026 en Parque Norte.
Carolina Moisés cuestionó al Gobierno por demorar la Ley de Biocombustibles
Durante su exposición, la presidenta del bloque Convicción Federal criticó al Gobierno nacional por la demora en el tratamiento del proyecto y sostuvo que existió una resistencia histórica para avanzar con una normativa que impulse la transición energética.
“Hicieron todo lo posible para dormir esta iniciativa, para retrasar su tratamiento el año pasado y para evitar que el Congreso pudiera definir”, sostuvo Moisés al referirse al proyecto que había logrado consensos federales en comisiones hacia fines de 2025.
La senadora consideró que el cambio de postura oficial responde al impacto internacional de la suba del petróleo provocada por los conflictos bélicos.
“Tuvo que venir la guerra y que se dispare el precio del petróleo para que el Gobierno entienda la importancia estratégica del biocombustible en nuestra matriz productiva”, afirmó.
El objetivo: llegar al 30% de corte en combustibles
Moisés planteó la necesidad de avanzar hacia un “proyecto de máxima” que otorgue previsibilidad al sector durante las próximas dos décadas y tome como referencia los modelos aplicados en países vecinos.
En ese sentido, propuso avanzar hacia una convergencia regional dentro del Mercosur con un corte del 30% de biocombustibles en cada litro de combustible cargado en Argentina.
“¿Por qué la Argentina, teniendo capacidad instalada, conocimiento técnico, producción agroindustrial y experiencia acumulada, debería conformarse con ir detrás de los países vecinos?”, cuestionó.
Biocombustibles y desarrollo federal
La legisladora jujeña también destacó el trabajo articulado entre las provincias productoras y los sectores industriales vinculados al bioetanol de maíz y al sector sucroalcoholero.
Moisés recordó sus orígenes en San Pedro de Jujuy y vinculó el desarrollo de los biocombustibles con la cultura de la zafra y la actividad azucarera en el norte argentino.
“Cuando hablamos de bioetanol, yo no hablo solamente desde la política sino desde la experiencia de vida”, expresó.
Además, remarcó que el crecimiento del sector puede consolidarse como una política de Estado orientada a garantizar soberanía energética, inversiones, arraigo y empleo genuino en las provincias.
La apuesta del NOA por la transición energética
La senadora sostuvo que las provincias productivas tienen una oportunidad histórica si logran sostener una agenda común en materia energética y agroindustrial.
“Cuando las provincias productivas logran organizarse y defender juntas una agenda común, la Argentina tiene una oportunidad”, concluyó.
El debate por la nueva Ley de Biocombustibles se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda energética y productiva, especialmente en las provincias del norte argentino, donde el sector representa una importante fuente de empleo e inversión industrial.