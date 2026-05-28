Ley de Biocombustibles: Carolina Moisés pidió avanzar hacia un corte del 30% y defendió el desarrollo del NOA

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, defendió el desarrollo de los biocombustibles como una política estratégica para generar empleo, valor agregado y crecimiento económico en las provincias del NOA. Además, aseguró que la nueva Ley de Biocombustibles permitirá avanzar hacia una convergencia regional con el Mercosur y alcanzar un corte del 30% en los combustibles durante los próximos años.