Política

Ley de Biocombustibles: Carolina Moisés pidió avanzar hacia un corte del 30% y defendió el desarrollo del NOA

La senadora por Jujuy criticó al Gobierno nacional por la demora en el tratamiento del proyecto

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés.
La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La senadora Carolina Moisés impulsó en Buenos Aires elevar al 30% el corte de biocombustibles para reactivar la economía del NOA, criticando demoras del Gobierno nacional.
  • Moisés criticó la demora del proyecto consensuado a fines de 2025 y vinculó el cambio de postura oficial al alza del crudo internacional por los conflictos bélicos globales.
  • Se proyecta que esta medida otorgue previsibilidad por 20 años al sector agroindustrial, logre la convergencia con el Mercosur y garantice soberanía energética federal.
Resumen generado con IA

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, defendió el desarrollo de los biocombustibles como una política estratégica para generar empleo, valor agregado y crecimiento económico en las provincias del NOA. Además, aseguró que la nueva Ley de Biocombustibles permitirá avanzar hacia una convergencia regional con el Mercosur y alcanzar un corte del 30% en los combustibles durante los próximos años.

“Vamos a aprobar esta Ley y será la base para llegar a la Convergencia Mercosur con un 30% de corte”, afirmó la legisladora durante su participación en el panel “La mirada del Congreso sobre los biocombustibles”, realizado en el evento #Maizar2026 en Parque Norte.

Carolina Moisés cuestionó al Gobierno por demorar la Ley de Biocombustibles

Durante su exposición, la presidenta del bloque Convicción Federal criticó al Gobierno nacional por la demora en el tratamiento del proyecto y sostuvo que existió una resistencia histórica para avanzar con una normativa que impulse la transición energética.

“Hicieron todo lo posible para dormir esta iniciativa, para retrasar su tratamiento el año pasado y para evitar que el Congreso pudiera definir”, sostuvo Moisés al referirse al proyecto que había logrado consensos federales en comisiones hacia fines de 2025.

La senadora consideró que el cambio de postura oficial responde al impacto internacional de la suba del petróleo provocada por los conflictos bélicos.

“Tuvo que venir la guerra y que se dispare el precio del petróleo para que el Gobierno entienda la importancia estratégica del biocombustible en nuestra matriz productiva”, afirmó.

El objetivo: llegar al 30% de corte en combustibles

Moisés planteó la necesidad de avanzar hacia un “proyecto de máxima” que otorgue previsibilidad al sector durante las próximas dos décadas y tome como referencia los modelos aplicados en países vecinos.


En ese sentido, propuso avanzar hacia una convergencia regional dentro del Mercosur con un corte del 30% de biocombustibles en cada litro de combustible cargado en Argentina.

“¿Por qué la Argentina, teniendo capacidad instalada, conocimiento técnico, producción agroindustrial y experiencia acumulada, debería conformarse con ir detrás de los países vecinos?”, cuestionó.

Biocombustibles y desarrollo federal

La legisladora jujeña también destacó el trabajo articulado entre las provincias productoras y los sectores industriales vinculados al bioetanol de maíz y al sector sucroalcoholero.

Moisés recordó sus orígenes en San Pedro de Jujuy y vinculó el desarrollo de los biocombustibles con la cultura de la zafra y la actividad azucarera en el norte argentino.

“Cuando hablamos de bioetanol, yo no hablo solamente desde la política sino desde la experiencia de vida”, expresó.

Además, remarcó que el crecimiento del sector puede consolidarse como una política de Estado orientada a garantizar soberanía energética, inversiones, arraigo y empleo genuino en las provincias.

La apuesta del NOA por la transición energética

La senadora sostuvo que las provincias productivas tienen una oportunidad histórica si logran sostener una agenda común en materia energética y agroindustrial.

“Cuando las provincias productivas logran organizarse y defender juntas una agenda común, la Argentina tiene una oportunidad”, concluyó.

El debate por la nueva Ley de Biocombustibles se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda energética y productiva, especialmente en las provincias del norte argentino, donde el sector representa una importante fuente de empleo e inversión industrial.

Temas JujuyHonorable Senado de la Nación Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes
2

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción
3

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá
4

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura
5

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

Ranking notas premium
Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad
1

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
2

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
4

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
5

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Más Noticias
Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": qué dijo la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Jaldo: “El adversario electoral es La Libertad Avanza y nadie más”

Jaldo: “El adversario electoral es La Libertad Avanza y nadie más”

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Jaldo: “a Tucumán en la Nación hasta lo borran del mapa”

Jaldo: “a Tucumán en la Nación hasta lo borran del mapa”

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán vota un nuevo sistema de habilitación para comercios

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán vota un nuevo sistema de habilitación para comercios

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

Comentarios