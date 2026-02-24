Carolina Moisés contra el kirchnerismo: dijo que son “adoradores del fracaso”

Luego de su ruptura con el interbloque comandado por José Mayans y en el mismo día en que fue designada como vicepresidenta del Senado, la senadora Carolina Moisés cargó contra todo el kirchnerismo. Sostuvo que son "adoradores del fracaso", cuestionó a La Cámpora por su falta de propuestas y por manejarse a través de las redes sociales y dijo que Cristina Kirchner es "parte del problema". Además, se quejó de la falta de visión del PJ sobre "las realidades políticas provinciales".
En diálogo con Radio con Vos, la legisladora de Convicción Federal sostuvo este martes que dentro del peronismo "no hay debate interno, no hay participación o ámbitos donde uno pueda expresar opiniones distintas a esta posición de ser unos Adoradores del fracaso". "La verdad que el peronismo no es eso", apuntó.
Más adelante en la entrevista concedida al programa No hay plata, apuntó también contra La Cámpora, agrupación a la que cuestionó por su comunicación con el electorado, pero además por la falta de propuestas.
"Se expresan en las redes sociales de una manera absolutamente violenta, como el tuit de Mayra Mendoza ayer o las campañas que sostiene Sagasti, es todo la Cámpora", sostuvo. La alusión a la exintendenta camporista venía a colación de la respuesta en redes de Mendoza a una publicación que mostraba la nota enviada a la presidencia del Senado con la que tres senadores de Convicción Federal anunciaban su salida del Interbloque Popular conducido por Mayans.
"Leo la nota en la que Carolina Moisés le notifica a Villarruel del nuevo bloque y dice que lo hacen 'en nombre de la doctrina justicialista'. Perdón pero en nombre de la doctrina, no. Será a nombre de sus cuentas bancarias en todo caso. Ladris", había escrito la quilmeña.
"Ellos están acostumbrados a tuitear, para ellos las redes son el caldo de cultivo de cualquier discusión vacía, estéril", comenzó la flamante vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Y añadió: "Fijate que nunca hablan de propuestas y nunca responden sobre posiciones políticas, a mi me están atacando por cualquier estupidez".
Moisés cuestionó además la imposición de candidatos camporistas en el interior del país y sostuvo que la agrupación kirchnersita "no existe electoralmente" en las provincias. "No tenemos la culpa nosotros si la gente no los quiere votar, porque a La Cámpora el interior del país la detesta y el peronismo del interior no permitió nunca que crezca", apuntó.
La senadora recordó que la situación viene, al menos, desde las elecciones de 2021 y lo achacó a una falta de comprensión de lo que denominó "el espíritu AMBA".
"Es como que la conducción peronista, los cargos de decisión hubieran sido totalmente tomados por el espíritu AMBA, que no tiene absolutamente nada que ver no solamente con las realidad es políticas provinciales ni con la rosca que se pueda dar en alguna provincia, no tiene que ver con la construcción de la representatividad en esas sociedades", explicó.
Moisés se refirió también al modo en que el peronismo afronta los desafíos que suponen los nuevos tiempos que corren y cuestionó que el espacio "no tiene una respuesta". "Es como que habla un idioma completamente distinto y perdió esa capacidad vanguardista de interpretar las transformaciones", explicó.
"Cristina Kirchner es parte del problema"
Al respecto de las divisiones del peronismo, la senadora dijo estar convencida de que "parte del problema es Cristina [Kirchner]". Sin embargo, añadió: "Pero tampoco se le puede echar toda la culpa, el peronismo es mucho más que Cristina, el kirchnerismo es una parte del peronismo".
Sobre la salida del interbloque que responde a la ex vicepresidenta, Moisés aclaró que no fue para saltarse a las filas de LLA y enfatizó sus diferencias con el oficialismo. "No estamos con Milei, no somos libertarios, no nos pusimos peluca, a mi de hecho el violeta no me gusta, creo que no tengo ni una remera violeta en mi placard", comentó de manera irónica.
En ese sentido, reiteró que los senadores que abandonaron el interbloque de Mayans son opositores y que lo han demostrado "a lo largo de todas las votaciones".
"Yo voté en contra [la Ley] Bases, voté en contra del decreto, voté a favor del Garrahan, únicamente dentro de la Ley Bases voté a favor del RIGI porque era algo fundamental para el desarrollo estratégico de Jujuy", añadió. "Ahí el kirchnerismo empezó a condenarme", explicó.
Cuando le consultaron si creía que podría existir un efecto contagio sobre otros legisladores, Moisés no dudó en contestar en forma afirmativa. "Te puedo garantizar que sí. Gran parte de los senadores peronistas opinan como yo", sostuvo, y apuntó que lo mismo ocurre en la Cámara baja con muchos diputados de Unión por la Patria.