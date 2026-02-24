Carolina Moisés contra el kirchnerismo: dijo que son “adoradores del fracaso”

Luego de su ruptura con el interbloque comandado por José Mayans y en el mismo día en que fue designada como vicepresidenta del Senado, la senadora Carolina Moisés cargó contra todo el kirchnerismo. Sostuvo que son "adoradores del fracaso", cuestionó a La Cámpora por su falta de propuestas y por manejarse a través de las redes sociales y dijo que Cristina Kirchner es "parte del problema". Además, se quejó de la falta de visión del PJ sobre "las realidades políticas provinciales".