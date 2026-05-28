Seguridad

Secuestran marihuana a familiares de un menor en el Instituto Padre Cura Brochero

El hallazgo se produjo durante un operativo de control con escáner y un perro detector, tras la revuelta registrada en la institución.

Personal de Drogas Peligrosas halló marihuana en el interior de un vehículo que transportaba a visitantes.
Personal de Drogas Peligrosas halló marihuana en el interior de un vehículo que transportaba a visitantes.
Hace 1 Hs

Personal de la Dirección de Drogas Peligrosas incautó marihuana ayer por la tarde durante un procedimiento de requisa realizado en el Instituto Padre Cura Brochero.

El operativo se desarrolló pasadas las 14, cuando efectivos de las divisiones Las Talitas, Oeste y Capital inspeccionaban el ingreso de visitantes con un escáner portátil y la asistencia de Lebrón, un can entrenado para la detección de estupefacientes.

En ese marco, al revisar una combi en la que se trasladaban 12 personas, el perro marcó la presencia de sustancias ilícitas ocultas debajo de una alfombra, en el sector donde viajaban dos mujeres, familiares de un menor alojado en el establecimiento.

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Tras la verificación, se constató que se trataba de cannabis, por lo que la sustancia fue secuestrada por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y quedó a disposición de la Justicia.

Según fuentes policiales, el procedimiento se realizó en el marco del refuerzo de controles dispuesto tras la revuelta protagonizada el martes por menores alojados en la institución.

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