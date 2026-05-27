Seguridad

Luego del motín del domingo, detectaron droga durante una visita en el Instituto Cura Brochero

"No nos van a doblegar en la decisión que la droga no ingrese", insistió Masso.

TRAS EL MOTÍN. Detectaron droga durante una visita en el Instituto Cura Brochero.
TRAS EL MOTÍN. Detectaron droga durante una visita en el Instituto Cura Brochero.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Autoridades del Instituto Cura Brochero en Benjamín Paz hallaron hoy marihuana en una requisa a familiares tras el motín del domingo, para evitar el ingreso de drogas.
  • El hallazgo ocurrió cuando un perro detector marcó la sustancia en el bolso de una madre. El domingo, los jóvenes internos iniciaron una revuelta y retuvieron a un celador.
  • El ministro Federico Masso ratificó que mantendrán requisas permanentes, advirtiendo que no cederán ante el narcotráfico en una institución clave para jóvenes con adicciones.
Resumen generado con IA

Las autoridades del Instituto Cura Brochero, ubicado en el complejo penitenciario de Benjamín Paz, detectaron hoy marihuana durante una requisa realizada en el ingreso de familiares de los adolescentes alojados en el lugar, que fue escenario el domingo pasado de un motín que mantuvo en vilo a las fuerzas de seguridad y a las autoridades judiciales.

Según se informó, el perro de la Digedrop marcó la presencia de sustancias en la camioneta utilizada para el traslado de las familias. Luego, los controles se concentraron en el bolso de la madre de uno de los jóvenes y allí encontraron marihuana, motivo por el cual no se le permitió ingresar al establecimiento.

Tras los procedimientos, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, sostuvo: “Lo que dijimos ayer con firmeza sobre los hechos en el Instituto Cura Brochero no nos equivocamos. Hoy en la requisa en la visita de los familiares se encontraron sustancias tóxicas (marihuana). Como dijimos ayer y le reafirmamos hoy: no nos van a doblegar en la decisión que la droga no ingrese al Instituto Cura Brochero”.

El funcionario indicó además que en el instituto hay jóvenes con severos problemas de adicción y remarcó que las requisas son permanentes para impedir el ingreso de sustancias.

El domingo, pasadas las 20, según confiaron fuentes policiales y judiciales, dos de los 10 menores alojados en el lugar iniciaron los incidentes. Las autoridades del establecimiento intentaron calmarlos, pero los señalados como responsables de la revuelta redujeron a un celador con un arma blanca, tras amenazarlo con un cuchillo, y lo mantuvieron retenido.

A partir de esa situación, los responsables del Cura Brochero solicitaron apoyo al Servicio Penitenciario y a la Policía. Cuando los efectivos llegaron, el resto de los adolescentes ya había provocado importantes destrozos dentro del establecimiento. Algunos incluso subieron a los techos para hacer oír sus reclamos.

La situación recién logró ser controlada pasada la 1 de la madrugada, cuando volvió la calma en ese sector de la unidad carcelaria.

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