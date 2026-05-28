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El inesperado festejo de Juan Manuel Cerúndolo tras eliminar al número uno del mundo en Roland Garros

El argentino sorprendió con su reacción después de vencer a Jannik Sinner en cinco sets y avanzar a la tercera ronda.

El inesperado festejo de Juan Manuel Cerúndolo tras eliminar al número uno del mundo en Roland Garros
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El argentino Juan Manuel Cerúndolo venció hoy al número uno Jannik Sinner en París para avanzar a la tercera ronda de Roland Garros tras revertir una desventaja inicial.
  • Tras perder dos sets, el argentino logró una remontada de cuatro horas. Sorprendió su festejo medido y su prisa por salir de la cancha para ver jugar a su hermano Francisco.
  • Este histórico triunfo consolida a Cerúndolo en el torneo. En tercera ronda jugará ante Landaluce o Kopriva, abriendo una gran oportunidad para el tenis argentino en París.
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Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una de las mayores sorpresas de Roland Garros al eliminar a Jannik Sinner, número uno del mundo y máximo favorito al título, pero lo que ocurrió después del último punto también generó repercusión entre los fanáticos del tenis.

El argentino completó una remontada épica luego de estar dos sets abajo y terminó imponiéndose por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en casi cuatro horas de partido sobre la cancha Philippe Chatrier. Sin embargo, lejos de explotar en un festejo descontrolado, Cerúndolo reaccionó con una tranquilidad que sorprendió a todos.

El particular festejo de Juan Manuel Cerúndolo

Después de cerrar el partido, el argentino prácticamente no mostró emoción inmediata. Primero caminó hacia la red para saludar a Sinner y recién ahí levantó los brazos con una sonrisa moderada, como si todavía estuviera intentando procesar la magnitud de lo que acababa de conseguir.

La escena llamó la atención porque acababa de concretar el triunfo más importante de toda su carrera y uno de los grandes batacazos recientes del tenis argentino.

Ya durante la entrevista en cancha, Cerúndolo se mostró muy sereno y hasta tuvo palabras de apoyo para el italiano, que terminó muy afectado físicamente por los calambres y molestias musculares.

“Estoy muy feliz, intenté jugar de la mejor manera, esta es mi superficie favorita y espero estar listo para el próximo partido”, expresó el argentino, antes de desearle una pronta recuperación a Sinner.

Además, dejó otro momento particular cuando habló sobre su hermano Francisco Cerúndolo, que estaba jugando en simultáneo frente al francés Hugo Gaston. “Ojalá gane, está toda mi familia acá presente”, comentó entre risas, y sorprendió al revelar que seguía el resultado mientras disputaba uno de los partidos más importantes de su vida.

Incluso, apenas terminó la entrevista, aseguró que iba a salir rápido de la cancha para ir a ver el encuentro de Francisco y alentarlo desde afuera.

Con esta histórica victoria, Juan Manuel avanzó a la tercera ronda de Roland Garros y enfrentará al ganador del duelo entre Martin Landaluce y Vit Kopriva.

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