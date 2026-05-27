La abanderada del resurgir: Por qué Solana Sierra es la esperanza para que el tenis femenino argentino vuelva a los primeros planos

A sus 36 años, la tenista europea atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera profesional, llegando a esta instancia tras arrollar a la alemana Eva Lys (81ª) por 6-3 y 6-0, y precedida por una destacada actuación en el WTA 1000 de Roma, donde alcanzó las semifinales. Sin embargo, con la confianza por las nubes, el tenis fluyendo y el orgullo de saberse la gran esperanza argentina, Solana Sierra está lista para seguir desafiando a la lógica y reescribir la historia en la capital francesa.