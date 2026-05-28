Nuevo DNI electrónico con chip y QR: quiénes deben actualizarlo

Entre las nuevas funcionalidades del DNI electrónico, están la verificación electrónica del documento, los datos biográficos y biométricos, el documento electrónico de viaje para el Mercosur, y la firma digital para una futura integración con el ecosistema de identidad digital. El chip será tipo contactless –sin contacto–, lo que permitirá operar con un lector NFC de un dispositivo móvil, según anunció la Secretaría del Interior.