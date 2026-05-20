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Martín Viola, secretario de Energía, fue sobreseído en la causa por el uso de un DNI

Un juez federal resolvió declarar extinguida la acción penal en contra del secretario de Energía de la Provincia. Reparación integral y pedido de disculpas.

FUNCIONARIO. Martín Viola, secretario de Energía. Foto de Archivo
FUNCIONARIO. Martín Viola, secretario de Energía. Foto de Archivo
Hace 7 Min

El juez federal Guillermo Díaz Martínez resolvió declarar extinguida la acción penal en la causa abierta contra el actual secretario de Energía de la Provincia, Martín Sebastián Viola, quien estaba siendo investigado por el presunto delito de uso ilegitimo del Documento Nacional de Identidad (DNI) ajeno. Con ello, el magistrado dictó además el sobreseimiento del ex funcionario municipal.

“Lamentablemente, esta causa estuvo atravesada por claros intereses y especulaciones políticas que buscaron generar daño personal e institucional. Las operaciones encubiertas, las falsas acusaciones y las campañas de desprestigio no son fundamento para ninguna investigación penal”, expresó Viola a través de un comunicado.

En los considerando, Díaz Martínez recordó que las actuaciones se iniciaron el 21 de agosto de 2025, con la denuncia presentada por la abogada Stella Belén Salas, apoderada de Julián Echazu Toneatti.

“En esa oportunidad, puso en conocimiento que su representado, durante los primeros días del mes de junio de ese año, advirtió que había extraviado su DNI en la cochera del edificio en el cual vive”, señaló. Agregó que, según relató la letrada, días después “Echazu tomó conocimiento que se había utilizado su DNI para dar de alta una cuenta digital del diario LA GACETA, ya que el 21 de junio de 2025 recibió un mensaje de WhatsApp por parte del señor Alejandro Carlos Sangenis, actual funcionario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, quien le consultó sobre los motivos de los comentarios injuriantes publicados en dicho diario en contra su persona”.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió una serie de informes, y así se determinó que la suscripción a la cuenta a nombre de Echazu había sido abonada con una tarjeta de crédito registrada con Martín Viola como titular. El proceso avanzó, y luego de unas frustradas audiencias de conciliación, el funcionario elevó una propuesta de reparación integral que, en su versión definitiva, alcanzó la cifra de $ 5 millones, destinados a La Madrid, a través de Caritas Arquidiocesana Tucumán, además de un pedido de disculpas público. La abogada de Echazú, finalmente, formuló desistimiento de la acción penal. A su vez, el dictamen fiscal se expresó a favor de que “se proceda a la homologación del acuerdo de reparación integral propuesto por Martín Sebastián Viola y se declare la extinción de la acción penal”, señala la resolución del juez federal.

Sobre la base de estos elementos, y considerando también que aún el imputado no era funcionario provincial al momento de los hechos, Díaz Martínez dispuso la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del hoy secretario de Energía. 

“Desde el primer momento actué con absoluta tranquilidad y total apego a la ley, tanto en mi ejercicio profesional como en mi desempeño como funcionario público. Siempre estuve ajustado a derecho y jamás tuve nada que oculta”, aseveró Viola.

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