Martín Viola, secretario de Energía, fue sobreseído en la causa por el uso de un DNI

El Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió una serie de informes, y así se determinó que la suscripción a la cuenta a nombre de Echazu había sido abonada con una tarjeta de crédito registrada con Martín Viola como titular. El proceso avanzó, y luego de unas frustradas audiencias de conciliación, el funcionario elevó una propuesta de reparación integral que, en su versión definitiva, alcanzó la cifra de $ 5 millones, destinados a La Madrid, a través de Caritas Arquidiocesana Tucumán, además de un pedido de disculpas público. La abogada de Echazú, finalmente, formuló desistimiento de la acción penal. A su vez, el dictamen fiscal se expresó a favor de que “se proceda a la homologación del acuerdo de reparación integral propuesto por Martín Sebastián Viola y se declare la extinción de la acción penal”, señala la resolución del juez federal.