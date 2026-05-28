Luck Ra quedó en el centro de la polémica tras la denuncia de un excompañero de su equipo en La Voz
Michael Giménez, exintegrante del equipo de Luck Ra en La Voz Argentina 2025, denunció públicamente que el cantante nunca cumplió la promesa de hacerlo cantar en su show en Vélez. El reclamo generó polémica y se volvió tendencia en redes sociales.
Resumen para apurados
- El cantante Luck Ra fue denunciado en Argentina por Michael Giménez, ex participante de La Voz, por incumplir en octubre la promesa de invitarlo a cantar en su show de Vélez.
- En agosto de 2025, tras eliminar a Giménez en el reality, Luck Ra prometió en vivo que cantaría en su recital. Sin embargo, el show ocurrió en octubre sin que hubiera contacto.
- El caso se volvió tendencia en redes y reavivó el debate sobre la responsabilidad ética de los coaches de televisión con los artistas emergentes que buscan visibilidad.
El cantante cordobés Luck Ra quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que Michael Giménez, exintegrante de su equipo en La Voz Argentina 2025, lo acusara públicamente de no cumplir una promesa realizada frente a millones de espectadores durante el reality de Telefe.
El joven artista mendocino expresó su desilusión en una entrevista televisiva y aseguró que el referente del cuarteto le prometió participar de su histórico show en el estadio Vélez Sarsfield, algo que finalmente nunca ocurrió.
La promesa de Luck Ra en La Voz Argentina
El conflicto se remonta a agosto de 2025, durante la etapa de “las batallas” del exitoso certamen musical. En ese momento, Luck Ra intentó salvar a dos participantes de su equipo, pero la producción del programa le recordó que ya había agotado esa posibilidad según las reglas del concurso.
Ante la eliminación de Michael Giménez, el cantante decidió hacer una promesa en vivo para intentar compensar la situación.
“Los dos van a cantar en el Vélez de Luck Ra”, lanzó el cordobés frente a cámaras, generando una fuerte emoción entre los participantes y el público.
Sin embargo, el recital en el estadio José Amalfitani se realizó el 4 de octubre de 2025 y, según denunció Giménez, nunca recibió una invitación ni contacto alguno por parte del artista o su entorno.
“La promesa quedó en la nube”
En diálogo con América TV, el cantante mendocino relató cómo vivió el paso del tiempo mientras esperaba novedades sobre la propuesta que había recibido en televisión nacional.
“Se acercaba la fecha y por ahí digo: ‘Che, no creo que ya nos llame’. La promesa quedó ahí como en la nube volando”, expresó con evidente tristeza.
Giménez remarcó que lo más doloroso no fue quedarse afuera del show, sino la falta total de comunicación.
“Fue un poco doloroso porque la promesa me había ilusionado muchísimo. Uno entiende que pueden surgir cosas, pero no recibimos ni un mensaje”, afirmó.
El ex participante también reconoció que dudó antes de hacer pública la situación, aunque finalmente decidió contar lo sucedido debido a la repercusión que generó entre sus seguidores.
Tensión entre Luck Ra y sus excompañeros de equipo
La denuncia de Michael Giménez no sería el único episodio de distanciamiento entre Luck Ra y algunos exintegrantes de su equipo en La Voz Argentina 2025.
En las últimas semanas, usuarios en redes sociales advirtieron que el cantante dejó de seguir a Nicolás Behringer, ganador de la edición y uno de los artistas más cercanos al coach durante el programa.
“Sentí que nos dejó de lado porque al Vélez fueron solo los finalistas”, agregó Giménez, marcando diferencias en el trato recibido por parte del cordobés.
La situación rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde cientos de usuarios debatieron sobre la responsabilidad de los artistas al realizar promesas públicas en programas de gran audiencia.
Luck Ra todavía no respondió a las acusaciones
Hasta el momento, Luck Ra no realizó declaraciones oficiales sobre los dichos de Michael Giménez ni respondió públicamente a los reclamos del ex participante mendocino.
Mientras tanto, la polémica continúa creciendo en redes sociales y suma repercusiones entre fanáticos del cantante y seguidores del reality de Telefe.
La controversia pone nuevamente bajo la lupa el vínculo entre los coaches de los programas de talentos y los artistas emergentes que buscan una oportunidad en la industria musical.