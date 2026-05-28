Crimen de Diego Fernández Lima: la frase que complica otra vez a Cristian Graf

La causa, que investiga la fiscalía encabezada por Martín López Perrando, sumó en los últimos días un testimonio considerado clave por los investigadores. Se trata de una persona que se presentó espontáneamente ante la Justicia y relató una conversación ocurrida durante una reunión social en 2017, donde uno de los asistentes habría hecho comentarios estremecedores sobre la posibilidad de cometer un crimen y ocultar el cuerpo sin dejar rastros.