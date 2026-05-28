Seguridad

Crimen de Diego Fernández Lima: la frase que complica otra vez a Cristian Graf

El excompañero de colegio de la víctima y dueño de la casa donde encontraron los restos volvió a quedar bajo sospecha tras la declaración de un testigo clave.

Crimen de Diego Fernández Lima: la frase que complica otra vez a Cristian Graf
Crimen de Diego Fernández Lima: la frase que complica otra vez a Cristian Graf
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Un testigo complicó a Cristian Graf ante la Justicia por el crimen de Diego Fernández Lima (1984) en Coghlan, al revelar una frase sobre cómo matar y ocultar un cuerpo.
  • El caso se reactivó tras hallarse restos óseos en 2025 en la casa de Graf. El testigo relató que se planeó una emboscada con una joven para asesinar a la víctima en un baño.
  • Gendarmería recomendó nuevas excavaciones tras detectar anomalías con un georradar en la vivienda, lo que podría aportar pruebas definitivas para esclarecer el asesinato.
Resumen generado con IA

A 41 años de la desaparición y asesinato de Diego Fernández Lima, una nueva declaración testimonial volvió a poner bajo la lupa a Cristian Graf, ex compañero de colegio de la víctima y propietario de la vivienda del barrio porteño de Coghlan donde en 2025 fueron hallados restos óseos que pertenecerían al adolescente desaparecido en 1984.

La causa, que investiga la fiscalía encabezada por Martín López Perrando, sumó en los últimos días un testimonio considerado clave por los investigadores. Se trata de una persona que se presentó espontáneamente ante la Justicia y relató una conversación ocurrida durante una reunión social en 2017, donde uno de los asistentes habría hecho comentarios estremecedores sobre la posibilidad de cometer un crimen y ocultar el cuerpo sin dejar rastros.

La inquietante frase que reavivó las sospechas

Según consta en el expediente judicial, el testigo aseguró haber escuchado a un hombre de apellido alemán decir durante un asado realizado en 2011: “Vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer sin problemas”.

La declaración generó fuerte impacto dentro de la investigación porque, además, el mismo hombre habría relatado un episodio vinculado a un compañero de colegio de su hijo con quien existían conflictos previos.

De acuerdo con el testimonio, el adolescente habría sido engañado para asistir a una vivienda bajo el pretexto de encontrarse con una chica que le gustaba. Una vez allí, padre e hijo lo habrían reducido dentro del baño de la casa y asesinado de una puñalada en la espalda.

Siempre según el relato aportado a la Justicia, el cuerpo habría sido enterrado en el patio de la propiedad para ocultar el crimen.

Diego Fernández Lima desapareció en 1984

Diego Fernández Lima tenía apenas 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984. Durante décadas, el caso permaneció rodeado de misterio y sin respuestas concretas para la familia.

Sin embargo, el hallazgo de restos humanos en mayo de 2025 dentro de una casa ubicada sobre avenida Congreso al 3700, en el barrio de Coghlan, cambió por completo el rumbo de la investigación.

La propiedad pertenecía a la familia Graf y desde entonces Cristian Graf quedó nuevamente bajo sospecha como una de las personas vinculadas al caso.

Los investigadores ya seguían una línea relacionada con viejos conflictos entre Diego y Graf, pero las recientes declaraciones reforzaron la hipótesis de que el adolescente habría sido llevado mediante un engaño hasta la vivienda donde finalmente fue asesinado.

El rol de una joven y la hipótesis de la emboscada

Otro de los elementos que ahora analiza la fiscalía es la posible participación de una joven que habría sido utilizada como señuelo para convencer a Diego Fernández Lima de asistir al encuentro.

La hipótesis sostiene que la víctima fue citada a la casa con la excusa de participar de una reunión social donde estaría presente una chica que le interesaba sentimentalmente.

Para los investigadores, este dato podría explicar por qué el adolescente acudió voluntariamente al lugar donde luego habría ocurrido el crimen.

El peritaje con georradar que podría abrir nuevas excavaciones

En paralelo a las declaraciones testimoniales, la causa tuvo un avance técnico clave gracias a un nuevo peritaje realizado por especialistas de Gendarmería Nacional.

Los trabajos se desarrollaron en distintos sectores del patio trasero de la vivienda de Coghlan donde aparecieron los restos óseos.

Según el informe pericial, el georradar detectó una “anomalía geofísica” junto a la medianera derecha del terreno, una situación que podría indicar alteraciones compatibles con enterramientos previos.

Frente a este hallazgo, los especialistas recomendaron realizar nuevas excavaciones para profundizar la búsqueda de evidencia.

La fiscalía ahora analiza los próximos pasos de una investigación que, más de cuatro décadas después, sigue sumando elementos que podrían ayudar a reconstruir qué ocurrió con Diego Fernández Lima.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes
2

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá
3

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura
4

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?
5

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?

Ranking notas premium
Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad
1

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
2

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
4

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
5

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Más Noticias
Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

El sexo también paga la crisis: cómo el pluriempleo afecta el deseo y las parejas

El sexo también paga la crisis: cómo el pluriempleo afecta el deseo y las parejas

Copa Sudamericana: River goleó a Blooming y consiguió un poco de aire

Copa Sudamericana: River goleó a Blooming y consiguió un poco de aire

Recuerdos fotográficos: “El Divisadero”, el paraíso de Juan Heller en El Corte

Recuerdos fotográficos: “El Divisadero”, el paraíso de Juan Heller en El Corte

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

Comentarios