Dura acusación de la madre de Diego Fernández Lima tras casi 40 años del crimen en Coghlan

Irma Lima habló por primera vez tras el hallazgo de los restos de su hijo y apuntó directamente contra Cristian Graf, excompañero de secundaria de Diego y vecino de la vivienda lindante a la casa alquilada por Gustavo Cerati en Coghlan. La mujer expresó su desesperación:
“Yo lo que le pido al juez es justicia. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién. Por favor, le pido. Eso es lo que pido. Justicia”.
Irma también cuestionó la libertad del presunto encubridor:
“No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? Nos matan los hijos y nos tenemos que quedar como estamos”.
Avances en la causa judicial
Cristian Graf, de 58 años, deberá presentarse a declarar en indagatoria ante el juez Alberto Litvack, a pedido del fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61. La imputación es por haber realizado maniobras de encubrimiento del asesinato de Diego Fernández Lima, ocurrido cuando tenía solo 16 años.
Graf había solicitado anteriormente ser sobreseído en la causa, pero la investigación continúa activa tras el reciente hallazgo de los restos del joven.
La desaparición de Diego Fernández Lima
Diego desapareció el 26 de julio de 1984, luego de salir de su casa en Villa Urquiza tras almorzar con su madre y pedir dinero para ir a ver a un amigo. Nunca llegó a la ENET N°36 “Almirante Brown”, donde cursaba la secundaria.
Sus padres denunciaron la desaparición en la Comisaría 39, pero el caso fue inicialmente archivado como una supuesta “fuga de hogar”. El padre de Diego falleció en 1986 sin conocer el destino de su hijo, mientras su madre y hermanos continuaron la búsqueda durante décadas.
Hallazgo que reabrió la investigación
El 20 de mayo de 2025, obreros que trabajaban en la av. Congreso 3748 encontraron restos óseos en el jardín lindante a la casa donde vivía Graf desde los años ‘70.
La investigación, realizada por el fiscal López Perrando y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), identificó los restos como los de Diego Fernández Lima. Los peritos confirmaron que el joven fue asesinado con una puñalada en el pecho, que dejó una marca en la cuarta costilla derecha.
Repercusiones y próximos pasos
La causa judicial ahora centra la atención en Cristian Graf y su presunta participación en el encubrimiento. La madre de la víctima exige respuestas claras y acciones rápidas por parte de la justicia, mientras la sociedad sigue de cerca el desarrollo de un caso que conmocionó a Buenos Aires y que permaneció sin resolución durante casi 40 años.