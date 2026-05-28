La reflexión de Coudet sobre la final que River perdió ante Belgrano y su aclaración sobre Quintero

Eduardo Coudet rompió el silencio después de la derrota de River en la final del Torneo Apertura ante Belgrano. El entrenador habló tras la goleada 3-0 frente a Blooming por la Copa Sudamericana y dejó varias definiciones sobre el duro golpe sufrido en Córdoba, además de aclarar los rumores sobre una supuesta pelea con Juan Fernando Quintero.