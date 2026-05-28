DeportesFútbol

La reflexión de Coudet sobre la final que River perdió ante Belgrano y su aclaración sobre Quintero

El DT del Millonario habló por primera vez después de la derrota en Córdoba y volvió a cuestionar el penal sancionado para el "Pirata".

La reflexión de Coudet sobre la final que River perdió ante Belgrano y su aclaración sobre Quintero
Hace 22 Min

Eduardo Coudet rompió el silencio después de la derrota de River en la final del Torneo Apertura ante Belgrano. El entrenador habló tras la goleada 3-0 frente a Blooming por la Copa Sudamericana y dejó varias definiciones sobre el duro golpe sufrido en Córdoba, además de aclarar los rumores sobre una supuesta pelea con Juan Fernando Quintero.

“Siento tristeza, hubiese sido espectacular poder coronar. Hicimos un gran esfuerzo. Llegamos con bastantes dificultades y estuvimos muy cerca”, expresó el DT del Millonario en conferencia de prensa luego de la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana.

La autocrítica de Coudet y la polémica del penal

El entrenador volvió a mostrar su disconformidad con el penal sancionado por Yael Falcón Pérez en favor de Belgrano, una jugada que cambió el desarrollo de la final y provocó la furia del banco riverplatense.

“Hasta la jugada del penal no habían pateado al arco y yo sigo sosteniendo que para mí no era penal, pero ya no podemos hacer nada”, afirmó Coudet, quien también respondió a las críticas por los cambios realizados durante el partido decisivo.

“Cuando perdés son todos entrenadores y todos genios”, lanzó el técnico, visiblemente molesto por algunos cuestionamientos posteriores a la derrota.

Qué dijo sobre Juanfer Quintero

Además, Coudet aprovechó para desmentir las versiones que hablaban de un conflicto con Juan Fernando Quintero y de una posible salida del colombiano en el próximo mercado de pases.

“El lunes charlamos una hora y media en mi oficina. Tengo una gran relación con él y al otro día me encontré con que decían que estábamos peleados”, explicó.

El DT fue contundente sobre el futuro del colombiano: “No me dijo que se iba a ir ni yo le dije que se tenía que ir. Esas cosas no son reales”.

Por último, el entrenador aseguró que Quintero seguirá siendo tenido en cuenta dentro del plantel y remarcó que el volante no estaba en plenitud física para enfrentar a Blooming.

Temas Club Atlético River PlateCopa SudamericanaClub Atlético BelgranoEduardo "Chacho" CoudetTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán Central viaja a Misiones con una baja de peso en la previa del duelo ante Bartolomé Mitre

Tucumán Central viaja a Misiones con una baja de peso en la previa del duelo ante Bartolomé Mitre

El semillero “Decano” se ilusiona: la Cuarta División de Atlético gana, gusta y sueña

El semillero “Decano” se ilusiona: la Cuarta División de Atlético gana, gusta y sueña

Barcelona prepara 100 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez antes del Mundial

Barcelona prepara 100 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez antes del Mundial

Lo más popular
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes
2

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá
3

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura
4

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?
5

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?

Ranking notas premium
Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad
1

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
2

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
4

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
5

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Más Noticias
Barcelona prepara 100 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez antes del Mundial

Barcelona prepara 100 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez antes del Mundial

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

El sexo también paga la crisis: cómo el pluriempleo afecta el deseo y las parejas

El sexo también paga la crisis: cómo el pluriempleo afecta el deseo y las parejas

Copa Sudamericana: River goleó a Blooming y consiguió un poco de aire

Copa Sudamericana: River goleó a Blooming y consiguió un poco de aire

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

Comentarios