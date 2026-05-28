La reflexión de Coudet sobre la final que River perdió ante Belgrano y su aclaración sobre Quintero

Eduardo Coudet rompió el silencio después de la derrota de River en la final del Torneo Apertura ante Belgrano. El entrenador habló tras la goleada 3-0 frente a Blooming por la Copa Sudamericana y dejó varias definiciones sobre el duro golpe sufrido en Córdoba, además de aclarar los rumores sobre una supuesta pelea con Juan Fernando Quintero.
“Siento tristeza, hubiese sido espectacular poder coronar. Hicimos un gran esfuerzo. Llegamos con bastantes dificultades y estuvimos muy cerca”, expresó el DT del Millonario en conferencia de prensa luego de la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana.
La autocrítica de Coudet y la polémica del penal
El entrenador volvió a mostrar su disconformidad con el penal sancionado por Yael Falcón Pérez en favor de Belgrano, una jugada que cambió el desarrollo de la final y provocó la furia del banco riverplatense.
“Hasta la jugada del penal no habían pateado al arco y yo sigo sosteniendo que para mí no era penal, pero ya no podemos hacer nada”, afirmó Coudet, quien también respondió a las críticas por los cambios realizados durante el partido decisivo.
“Cuando perdés son todos entrenadores y todos genios”, lanzó el técnico, visiblemente molesto por algunos cuestionamientos posteriores a la derrota.
Qué dijo sobre Juanfer Quintero
Además, Coudet aprovechó para desmentir las versiones que hablaban de un conflicto con Juan Fernando Quintero y de una posible salida del colombiano en el próximo mercado de pases.
“El lunes charlamos una hora y media en mi oficina. Tengo una gran relación con él y al otro día me encontré con que decían que estábamos peleados”, explicó.
El DT fue contundente sobre el futuro del colombiano: “No me dijo que se iba a ir ni yo le dije que se tenía que ir. Esas cosas no son reales”.
Por último, el entrenador aseguró que Quintero seguirá siendo tenido en cuenta dentro del plantel y remarcó que el volante no estaba en plenitud física para enfrentar a Blooming.