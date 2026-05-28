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Barcelona prepara 100 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez antes del Mundial

El director deportivo del club se reunió con el representante del delantero argentino para avanzar en la operación.

CODICIADO. Julián Álvarez es una tentación para los grandes de Europa.
CODICIADO. Julián Álvarez es una tentación para los grandes de Europa.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Deco, director del Barcelona, se reunió con el agente de Julián Álvarez en Cataluña para fichar al delantero del Atlético por 100 millones de euros antes del Mundial.
  • El encuentro busca destrabar la salida del argentino. Aunque Álvarez está feliz en el Atlético, priorizaría al Barça, que quiere evitar una larga novela de verano.
  • De concretarse, esta transferencia millonaria reforzará el ataque del Barcelona junto a Anthony Gordon, consolidando al club catalán como el gran protagonista del mercado.
Resumen generado con IA

Barcelona tiene su mirada fija en Julián Álvarez. El director deportivo del club, el portugués Deco, se reunió en la noche del miércoles en un hotel de la ciudad catalana con Fernando Hidalgo, agente de la "Araña", en un encuentro que también contó con la presencia de Juanma López, un representante que podría resultar clave para destrabar la operación con el Atlético de Madrid.

Acompañado por Andy Bara, representante de la misma agencia, el entorno del jugador confía en que su buena relación con el club "colchonero" pueda facilitar las conversaciones.

La estrategia del Barcelona es clara: intentar cerrar el fichaje del delantero argentino antes del inicio del Mundial, donde la Selección debutará el 16 de junio. En el Camp Nou quieren evitar que la operación se convierta en una novela de verano, y por eso ya comenzaron a mover sus fichas. Ambas entidades coinciden en un punto: no desean que la negociación se eternice.

El primer paso de Barcelona para quedarse con Julián Álvarez

Deco encabezó la primera ofensiva seria para tratar de incorporar al "9" del Atlético. Aunque el entorno de Julián ha transmitido al club que está feliz en Madrid, también dejó entrever que, ante la posibilidad de recalar en el Barcelona, la prioridad cambiaría, indicó el portal "Mundo Deportivo"

En las oficinas del Barça estiman que el precio del pase del ex River rondaría los 100 millones de euros, una cifra que podría aumentar en función de los variables que se incluyan en el acuerdo.

Deco, que ya tiene apalabrado al inglés Anthony Gordon, quiere asegurarse dos de los grandes fichajes para la plantilla de la próxima temporada antes de que dé comienzo la cita mundialista.

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