Barcelona prepara 100 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez antes del Mundial

Barcelona tiene su mirada fija en Julián Álvarez. El director deportivo del club, el portugués Deco, se reunió en la noche del miércoles en un hotel de la ciudad catalana con Fernando Hidalgo, agente de la "Araña", en un encuentro que también contó con la presencia de Juanma López, un representante que podría resultar clave para destrabar la operación con el Atlético de Madrid.