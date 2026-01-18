Cómo es la pirámide ideal de alimentación para potenciar la longevidad

Para De La Rosa, el principal valor de esta pirámide es que ofrece un punto de partida claro para quienes buscan mejorar su calidad de vida y apostar a la longevidad. A partir de allí, recomienda personalizar el plan con acompañamiento profesional y sumar cambios concretos, como priorizar vegetales y legumbres como fuente de hidratos de carbono, reducir o eliminar el consumo de alcohol, incorporar más té y moderar el café, disminuir la ingesta de lácteos y agregar alimentos fermentados de forma habitual para fortalecer la salud intestinal.