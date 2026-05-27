La ola polar empieza a ceder en Argentina: cómo seguirá el clima en los próximos días
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una recuperación gradual de las temperaturas en gran parte de Argentina tras varios días de frío intenso. Qué pasará con las lluvias y cuáles serán las provincias más afectadas por el cambio climático de esta semana.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anunció que la última semana de mayo comenzará una recuperación gradual de las temperaturas en Argentina tras el paso de una ola polar.
- El cambio se produce tras jornadas de frío extremo. Estará acompañado por un bloqueo atmosférico que limitará las lluvias por debajo del promedio en el centro y norte del país.
- Se prevé que las marcas mínimas superen los 10 grados, consolidando un clima más estable y templado, mientras que la Patagonia mantendrá nubosidad y bajas temperaturas.
Luego de varios días marcados por temperaturas muy bajas y el avance del aire polar, el clima comenzará a mostrar un cambio gradual en gran parte de la Argentina. Según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la última semana de mayo estará caracterizada por una recuperación térmica progresiva, especialmente en las provincias del centro y norte del país.
Aunque continúan las advertencias por fenómenos meteorológicos intensos en sectores del noreste y el Litoral, el ingreso del último frente frío perderá fuerza con el correr de los días y permitirá un aumento paulatino de las temperaturas mínimas.
El SMN anticipa un repunte de las temperaturas
De acuerdo con el pronóstico oficial, las marcas térmicas comenzarán a recuperarse desde el inicio de la semana y el ascenso se hará más evidente hacia el sábado. En gran parte de las provincias centrales y del norte argentino, las temperaturas mínimas volverán a ubicarse por encima de los 10 grados.
Este cambio llegará después de jornadas de frío intenso que dominaron gran parte del territorio nacional durante la semana pasada, impulsadas por el ingreso de aire polar.
Los especialistas explicaron que el nuevo patrón atmosférico favorecerá condiciones más estables, con temperaturas más cercanas a los valores habituales para esta época del año.
Qué pasará con las lluvias en el centro y norte del país
Además del aumento térmico, el panorama meteorológico estará marcado por la escasez de precipitaciones. Los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), citados por Meteored, indican que las lluvias se mantendrán por debajo de los niveles normales en amplias zonas de la región Pampeana, el Litoral, el NEA y parte del NOA.
Las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco y buena parte del territorio pampeano tendrán registros de lluvia inferiores a los promedios históricos semanales.
Según los expertos, este comportamiento responde a un bloqueo atmosférico estable que limita el ingreso de humedad y reduce la presencia de frentes fríos activos. Como consecuencia, predominarán las condiciones secas y el tiempo estable en gran parte del país durante los próximos días.
Patagonia: el bloqueo atmosférico mantendrá las lluvias aisladas y las bajas temperaturas
La segunda mitad de la semana traerá algunos cambios en las condiciones meteorológicas sobre la Patagonia, aunque el escenario general seguirá marcado por un fuerte bloqueo atmosférico que limitará el avance de las precipitaciones. Según anticipan los especialistas, un sistema de baja presión avanzará lentamente hacia la costa chilena, pero la mayor parte de su actividad permanecerá del lado trasandino.
En paralelo, una intensa área de alta presión ubicada sobre el Atlántico Sur continuará dominando gran parte de la región patagónica. Esta combinación de sistemas favorecerá jornadas con abundante nubosidad, nieblas frecuentes y lluvias muy acotadas en el territorio argentino.