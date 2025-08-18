Secciones
Seguridad

Ponen punto final a las usurpaciones en la Reserva La Angostura

Con la recuperación del llamado Loteo Monroy, terminará con el proceso de regularización en ese espacio protegido. Un proceso que llevó nueve meses. Quedan por resolver dos casos de concesiones.

DEMOLICIÓN. Las topadoras arrasaron con varias construcciones de la Reserva. DEMOLICIÓN. Las topadoras arrasaron con varias construcciones de la Reserva.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 18 Agosto 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas El Mollar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Lo más popular
Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña
1

Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto
2

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Una mirada diferente del Trasmontaña: un cronista escondido en las nubes de La Sala
3

Una mirada diferente del Trasmontaña: un cronista escondido en las nubes de La Sala

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra Alvarado
4

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra Alvarado

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
5

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Enterate qué estudiar si tu objetivo es emigrar a Estados Unidos
6

Enterate qué estudiar si tu objetivo es emigrar a Estados Unidos

Más Noticias
La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

Un guardia de seguridad privada baleó a un menor

Un guardia de seguridad privada baleó a un menor

Cuatro claves del resultado de la elección en Bolivia

Cuatro claves del resultado de la elección en Bolivia

Santoral del 19 de agosto: ¿qué santos se celebran hoy?

Santoral del 19 de agosto: ¿qué santos se celebran hoy?

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña

Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña

Una mirada diferente del Trasmontaña: un cronista escondido en las nubes de La Sala

Una mirada diferente del Trasmontaña: un cronista escondido en las nubes de La Sala

Comentarios