Eduardo Carrera vio por primera vez a su hija tras 20 años: "Le voy a pedir perdón toda la vida"

Resumen para apurados
- Tras salir de Gran Hermano, Eduardo Carrera vio por primera vez el rostro de su hija Mía, de 21 años, en Cortá por Lozano para pedirle perdón por 20 años de ausencia.
- El distanciamiento ocurrió tras la edición de GH de 2002 por problemas económicos y depresión de Carrera. El reencuentro virtual se dio tras un reclamo público de la joven.
- El exconcursante busca reconstruir el vínculo familiar y unir a sus hijos, mientras niega las acusaciones de violencia de género realizadas por su expareja Romina Orthusteguy.
La salida de Eduardo Carrera de Gran Hermano Generación Dorada marcó un antes y un después en su vida personal. Tras abandonar el reality, el ex concursante conoció por primera vez el rostro de Mía, la hija de 21 años que tuvo con Romina Orthusteguy, luego de dos décadas de ausencia.
El momento se produjo durante su visita a Cortá por Lozano, donde la conductora Verónica Lozano le propuso ver fotos y videos de la joven. Mía había aparecido días antes junto a su madre en una entrevista con Matías Bagnato para expresar su malestar por la exposición mediática de su padre, a quien señaló por no haberla reconocido públicamente y por mencionar siempre que tenía un hijo.
Aunque al principio dudó en aceptar la propuesta, Carrera terminó accediendo y se mostró profundamente conmovido. “Nunca la había visto”, reconoció al aire. Luego agregó: “Se parece mucho a la madre. Es preciosa”.
Durante la entrevista, el ex participante expresó su deseo de aprovechar esta nueva instancia para reconstruir el vínculo familiar y acercar a Mía a su otro hijo. “Espero que Gran Hermano sirva para que sepa que tiene una parte de la familia que quiere ser parte suya”, afirmó. “Tiene otra parte, que la puede conocer y es parte suya también, que es una familia”, sostuvo.
Carrera también habló de las dificultades económicas y personales que atravesó luego de su primera participación en el reality en 2002 y explicó que eso influyó en el distanciamiento con su hija. “No pude ser una figura paterna como correspondía. No tenía plata. Cuando quise hacer una mediación, una almacenera amiga me ayudó y tampoco se pudo dar”, relató.
En ese sentido, aseguró que durante esos años atravesó una profunda tristeza y una fuerte depresión que lo llevaron a aislarse de los medios y de gran parte de su entorno. “Siempre fui extrovertido, fui una persona que le gusta divertirse, que le gusta hacer reír y en ese momento no sé qué pasó, pero fue profunda tristeza”, expresó.
A lo largo de la charla televisiva, insistió varias veces en la necesidad de pedir perdón. “Si a mí no me quiere aceptar es totalmente entendible. Me hago cargo y le voy a pedir perdón toda la vida”, afirmó.
Para el ex concursante, la posibilidad de que Mía y su hijo Martino puedan conocerse representa una oportunidad de reparación. “Tal vez ella quiera conocer a su hermano y que pueda acompañarla el resto de su vida y sea hermoso para los dos”, dijo.
“Creo que sí puedo construir algo con ella a partir de ahora. Escuché que a Mía le gustaría conocer a Martino, su hermano. Yo quiero unir ahora desde el amor y el perdón”, agregó. “Creo que más allá de las oportunidades que se pueden abrir laboralmente, ojalá se pueda construir algo desde este lugar ahora”, señaló.
El caso tomó relevancia pública después de que Orthusteguy hablara sobre los intentos fallidos de acercamiento y sobre la posterior desaparición de Carrera de la vida de su hija. Frente a eso, el ex participante aseguró que nunca abandonó el vínculo de manera voluntaria.
“No van a entender nunca el dolor de saber que era padre y no podía estar”, sostuvo.
Durante la entrevista, Carrera también respondió a las acusaciones de violencia física realizadas por su expareja, quien lo denunció públicamente por violencia de género, maltrato psicológico y abandono filial.
“Eso es rotunda y absolutamente una mentira. Lo que pasó, pasó en el reality. ¿Hubo una denuncia sobre eso?”, manifestó.
“Nunca hice lo que ella dice. Celos, sí, pero ese nivel de violencia no. Nunca la encerré en la casa. Tuvimos una discusión, pero nunca hice lo que ella dice”, enfatizó.