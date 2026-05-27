Eduardo Carrera vio por primera vez a su hija tras 20 años: "Le voy a pedir perdón toda la vida"

El momento se produjo durante su visita a Cortá por Lozano, donde la conductora Verónica Lozano le propuso ver fotos y videos de la joven. Mía había aparecido días antes junto a su madre en una entrevista con Matías Bagnato para expresar su malestar por la exposición mediática de su padre, a quien señaló por no haberla reconocido públicamente y por mencionar siempre que tenía un hijo.