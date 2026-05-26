Esta fue la reacción de la ex de Eduardo Carrera tras su salida de Gran Hermano

Resumen para apurados
- Romina Orthusteguy reaccionó en redes sociales con un mensaje de apoyo a su hija Mía tras la eliminación de Eduardo Carrera de Gran Hermano, reavivando un viejo conflicto.
- Orthusteguy y Carrera se conocieron en Gran Hermano 3; tras separarse, ella crió sola a Mía. Carrera nunca la reconoció públicamente y adujo depresión y trabas judiciales.
- El caso expone el impacto de la exposición mediática en conflictos familiares. Mía lamentó ser ignorada en el programa, pero expresó su deseo de conocer a su medio hermano.
La eliminación de Eduardo Carrera de Gran Hermano generó repercusiones inmediatas en redes sociales, aunque una de las reacciones que más llamó la atención fue la de su ex pareja, Romina Orthusteguy.
A través de su cuenta de Instagram, la publicista compartió una fotografía de su hija Mía acompañada por el mensaje “Te amo” y el usuario de la joven. La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una señal de satisfacción tras la salida del ex participante del reality, quien nunca reconoció públicamente a la hija que tuvieron luego de conocerse en la tercera edición del programa.
La imagen muestra a Mía, de 21 años, posando al aire libre junto a un lago. El breve texto, acompañado por un corazón rojo, fue leído como una demostración de apoyo y orgullo materno. También volvió a poner en escena una historia familiar atravesada por la distancia entre Carrera y su hija, además de la exposición mediática que se generó desde los tiempos del reality.
Orthusteguy y Carrera se conocieron durante la tercera temporada de Gran Hermano. En aquella edición, el participante protagonizó varios episodios polémicos, entre ellos el recordado momento en el que rompió una copa en medio de una discusión de pareja dentro de la casa.
Pese a los conflictos, ambos intentaron continuar la relación fuera del programa y fue entonces cuando Orthusteguy quedó embarazada. Según relató tiempo atrás en una entrevista con Bondi Live, la noticia no fue bien recibida por Carrera. La publicista recordó que, cuando le contó que esperaba un hijo, él le respondió mirándola fijo que “eso le cag... la carrera”.
Desde entonces, según su relato, la relación se volvió tormentosa y finalmente ella asumió sola la crianza de Mía.
Con el paso de los años, la maternidad de Orthusteguy y la ausencia de Carrera como padre reaparecieron cada vez que alguno de los dos volvió a tener exposición pública. La reciente eliminación del ex participante reavivó nuevamente el tema.
Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Carrera habló con Santiago del Moro y dio su versión sobre el vínculo con su hija. “Me la perdí porque me separé y no estuve más en los medios porque me deprimí muchísimo. Me iba bien cuando salí de Gran Hermano 3, ella también estuvo en esta competencia, quedó embarazada cuando ya no estábamos bien. Yo me hago responsable de lo que hice y lo que no hice”, expresó.
También sostuvo que había intentado acercarse en otro momento. “Yo había intentado una mediación hace muchísimo tiempo y no se podía dar. Porque yo quise verla y no se pudo dar, pero el tiempo pasa y yo no trabajaba de lo que quería, que era esto, y empecé a hacer otras cosas y me fue para atrás”, afirmó.
Sobre una posible reconciliación, agregó: “Yo ya no creo; ojalá, sería muy bueno, pero no sé si ella quiere o si la madre también, pasó mucho tiempo”.
Mía, por su parte, también habló públicamente tras la eliminación de su padre biológico del reality y expresó el dolor que le generó la indiferencia que percibió durante su paso por el programa. “No me nombró para nada en el reality, es como si no existiera. Lo único positivo que rescato fue enterarme que tengo un hermano. Me gustaría conocerlo”, manifestó.
La publicación de Orthusteguy se viralizó rápidamente y fue replicada en redes sociales, donde muchos usuarios la interpretaron como un gesto de reivindicación personal y familiar luego de años marcados por la distancia y los conflictos públicos.