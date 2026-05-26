Esta fue la reacción de la ex de Eduardo Carrera tras su salida de Gran Hermano

Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Carrera habló con Santiago del Moro y dio su versión sobre el vínculo con su hija. “Me la perdí porque me separé y no estuve más en los medios porque me deprimí muchísimo. Me iba bien cuando salí de Gran Hermano 3, ella también estuvo en esta competencia, quedó embarazada cuando ya no estábamos bien. Yo me hago responsable de lo que hice y lo que no hice”, expresó.