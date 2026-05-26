EspectáculosFamosos

Esta fue la reacción de la ex de Eduardo Carrera tras su salida de Gran Hermano

Romina Orthusteguy publicó una imagen junto a una dedicatoria para su hija Mía luego de la eliminación del participante del reality. La historia detrás del vínculo que nunca logró recomponerse.

MADRE E HIJA. Romina Orthusteguy, ex de Eduardo Carrera, junto con su hija, Mía.
MADRE E HIJA. Romina Orthusteguy, ex de Eduardo Carrera, junto con su hija, Mía.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Romina Orthusteguy reaccionó en redes sociales con un mensaje de apoyo a su hija Mía tras la eliminación de Eduardo Carrera de Gran Hermano, reavivando un viejo conflicto.
  • Orthusteguy y Carrera se conocieron en Gran Hermano 3; tras separarse, ella crió sola a Mía. Carrera nunca la reconoció públicamente y adujo depresión y trabas judiciales.
  • El caso expone el impacto de la exposición mediática en conflictos familiares. Mía lamentó ser ignorada en el programa, pero expresó su deseo de conocer a su medio hermano.
Resumen generado con IA

La eliminación de Eduardo Carrera de Gran Hermano generó repercusiones inmediatas en redes sociales, aunque una de las reacciones que más llamó la atención fue la de su ex pareja, Romina Orthusteguy.

A través de su cuenta de Instagram, la publicista compartió una fotografía de su hija Mía acompañada por el mensaje “Te amo” y el usuario de la joven. La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una señal de satisfacción tras la salida del ex participante del reality, quien nunca reconoció públicamente a la hija que tuvieron luego de conocerse en la tercera edición del programa.

La imagen muestra a Mía, de 21 años, posando al aire libre junto a un lago. El breve texto, acompañado por un corazón rojo, fue leído como una demostración de apoyo y orgullo materno. También volvió a poner en escena una historia familiar atravesada por la distancia entre Carrera y su hija, además de la exposición mediática que se generó desde los tiempos del reality.

Orthusteguy y Carrera se conocieron durante la tercera temporada de Gran Hermano. En aquella edición, el participante protagonizó varios episodios polémicos, entre ellos el recordado momento en el que rompió una copa en medio de una discusión de pareja dentro de la casa.

Pese a los conflictos, ambos intentaron continuar la relación fuera del programa y fue entonces cuando Orthusteguy quedó embarazada. Según relató tiempo atrás en una entrevista con Bondi Live, la noticia no fue bien recibida por Carrera. La publicista recordó que, cuando le contó que esperaba un hijo, él le respondió mirándola fijo que “eso le cag... la carrera”.

Esta fue la reacción de la ex de Eduardo Carrera tras su salida de Gran Hermano

Desde entonces, según su relato, la relación se volvió tormentosa y finalmente ella asumió sola la crianza de Mía.

Con el paso de los años, la maternidad de Orthusteguy y la ausencia de Carrera como padre reaparecieron cada vez que alguno de los dos volvió a tener exposición pública. La reciente eliminación del ex participante reavivó nuevamente el tema.

Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Carrera habló con Santiago del Moro y dio su versión sobre el vínculo con su hija. “Me la perdí porque me separé y no estuve más en los medios porque me deprimí muchísimo. Me iba bien cuando salí de Gran Hermano 3, ella también estuvo en esta competencia, quedó embarazada cuando ya no estábamos bien. Yo me hago responsable de lo que hice y lo que no hice”, expresó.

También sostuvo que había intentado acercarse en otro momento. “Yo había intentado una mediación hace muchísimo tiempo y no se podía dar. Porque yo quise verla y no se pudo dar, pero el tiempo pasa y yo no trabajaba de lo que quería, que era esto, y empecé a hacer otras cosas y me fue para atrás”, afirmó.

Sobre una posible reconciliación, agregó: “Yo ya no creo; ojalá, sería muy bueno, pero no sé si ella quiere o si la madre también, pasó mucho tiempo”.

Mía, por su parte, también habló públicamente tras la eliminación de su padre biológico del reality y expresó el dolor que le generó la indiferencia que percibió durante su paso por el programa. “No me nombró para nada en el reality, es como si no existiera. Lo único positivo que rescato fue enterarme que tengo un hermano. Me gustaría conocerlo”, manifestó.

La publicación de Orthusteguy se viralizó rápidamente y fue replicada en redes sociales, donde muchos usuarios la interpretaron como un gesto de reivindicación personal y familiar luego de años marcados por la distancia y los conflictos públicos.

Temas Gran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal
1

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana
2

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar
3

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Tucumán desapareció en el mapa de Milei
4

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad
5

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

Ranking notas premium
Tucumán desapareció en el mapa de Milei
1

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad
2

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

Avance narco: con escuchar no alcanza
3

Avance narco: con escuchar no alcanza

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
4

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
5

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Más Noticias
Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

Así quedó Danelik tras su impactante transformación: el look que enloqueció a las redes

Así quedó Danelik tras su impactante transformación: el look que enloqueció a las redes

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Así es la mansión de Antonela Rocuzzo y Lionel Messi en Miami: ocho dormitorios, dos muelles y nueve baños

Así es la mansión de Antonela Rocuzzo y Lionel Messi en Miami: ocho dormitorios, dos muelles y nueve baños

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Comentarios