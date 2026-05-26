Eduardo Carrera habló de su hija no reconocida luego de ser eliminado de Gran Hermano

Qué se sabe sobre Mía, hija de Eduardo Carrera

El deseo de Mía por sacar su historia a la luz ocurrió luego de ver a Eduardo Carrera en la nueva temporada del reality, donde lo escuchó saludar a quien considera su único hijo. Respecto a ese momento, la joven expresó en Bondi Live: “Apenas lo vi entrar me impactó. Me quedé en shock y después me agarró mucha bronca, y después mucho dolor. Es como si una parte de él no existiera”. Tras su salida de Gran Hermano, el ahora exjugador afrontará el impacto mediático debido a la situación de su hija no reconocida.