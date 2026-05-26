Eduardo Carrera habló de su hija no reconocida luego de ser eliminado de Gran Hermano

Resumen para apurados
- Eduardo Carrera, eliminado de Gran Hermano el lunes 25 de mayo en Telefe, habló públicamente sobre su hija no reconocida, Mía, tras su salida del reality show.
- El conflicto resurgió tras las declaraciones de Mía (21), quien lamentó que su padre la omitiera en el show. Carrera admitió su ausencia debido a una depresión post-separación.
- Ahora, fuera del certamen, Carrera deberá enfrentar las repercusiones mediáticas del caso, mientras que su hija manifestó el deseo de conocer a su hermano recientemente descubierto.
Este lunes 25 de mayo el participante seleccionado por el publico para abandonar esta edición de Gran Hermano Generación Dorada fue Eduardo Carrera. En su despedida se refirió a su hija Mía, cuyo vinculo está marcado por su falta de participación y reconocimiento durante la crianza de la muchacha.
“Me la perdí porque me separé y no estuve más en los medios porque me deprimí muchísimo. Me iba bien cuando salí de Gran Hermano 3, ella también estuvo en esta competencia, quedó embarazada cuando ya no estábamos bien. Yo me hago responsable de lo que hice y lo que no hice”, aseguró el actor en Telefe.
Los comentarios de Eduardo Carrera sobre su hija no reconocida, Mía
Encarando la posibilidad de tener una revancha como padre para Mía: “Tener un hijo es un amor que se construye. Yo no desaparecí. Es mentira que la revoleé contra la cama cuando nació. Rotundamente no. No haría eso nunca y jamás maltraté a Romina. Yo no quería estar con ella desde antes que quedara embarazada”.
Qué se sabe sobre Mía, hija de Eduardo Carrera
El deseo de Mía por sacar su historia a la luz ocurrió luego de ver a Eduardo Carrera en la nueva temporada del reality, donde lo escuchó saludar a quien considera su único hijo. Respecto a ese momento, la joven expresó en Bondi Live: “Apenas lo vi entrar me impactó. Me quedé en shock y después me agarró mucha bronca, y después mucho dolor. Es como si una parte de él no existiera”. Tras su salida de Gran Hermano, el ahora exjugador afrontará el impacto mediático debido a la situación de su hija no reconocida.
Mía, actualmente cuenta con 21 años, sostuvo que la falta de interés por parte de Eduardo causó un daño profundo en su vida. En referencia a la actitud del participante dentro del certamen televisivo, manifestó: “No me nombró para nada, es como si no existiera. Lo único positivo que rescato fue enterarme que tengo un hermano. Me gustaría conocerlo”.