Pedro Almodóvar y Leonardo Sbaraglia, otra vez juntos

Después de su paso por el Festival Internacional de Cine de Cannes, llega a las salas argentinas la nueva película de Pedro Almodóvar. “Amarga Navidad” reúne por segunda vez al consagrado director español con el actor argentino Leonardo Sbaraglia, tras la experiencia compartida en “Dolor y Gloria” (2019), y la expectativa generada por ese antecedente es uno de los motores del estreno.
El filme presenta dos historias que se cruzan en tiempos cronológicos diferentes. La primera, ambientada en 2004, sigue a Elsa -protagonizada por Bárbara Lennie-, una directora de publicidad durante el largo puente de la Constitución de diciembre, esa semana en la que en España confluyen dos días festivos: el de la Constitución y el de la Inmaculada Concepción.
La segunda historia, situada en 2025, tiene como protagonista a Raúl, un guionista y director que atraviesa una larga sequía creativa y que, como solución, recurre a la autoficción: escribe un guión que, según irá descubriendo el espectador, no es otra cosa que la historia de Elsa. De algún modo, ella es su alter ego. Raúl mira hacia adentro y, al hacerlo, también mira a quienes componen su universo más íntimo: su compañero, sus amigas Patricia y Natalia, y su ayudante, interpretada por Aitana Sánchez-Gijón. El reparto se completa con Patrick Criado, Victoria Luengo, Milena Smit y Quim Gutiérrez.
Juego de espejo
A través de este juego de espejos entre ficción y realidad, Almodóvar retoma algunos de los temas más personales de su filmografía: el duelo, la memoria y el dolor convertido en materia narrativa. Pero lo hace desde un registro diferente al de sus obras más reconocidas. Lejos del desborde emocional y de los colores estridentes que marcaron buena parte de su carrera, “Amarga Navidad” propone un tono más calmo, casi confesional. El drama rara vez explota; prefiere quedarse contenido, avanzar desde la introspección y el clima antes que desde los golpes emocionales.
El personaje de Sbaraglia es una figura atravesada por la pérdida y por el agotamiento creativo, que intenta ordenar sus emociones mientras las va convirtiendo en arte. La película encuentra sus mejores momentos no en los giros narrativos, sino en los pequeños vínculos que rodean al protagonista: las conversaciones, los silencios, ciertas escenas domésticas que sostienen la carga afectiva del relato.
Almodóvar muestra, una vez más, su sensibilidad para retratar personajes quebrados que se relacionan desde la culpa y desde la herida. “Amarga Navidad” puede ser menos impactante que otros títulos de su filmografía, pero deja una imagen valiosa: la de un cineasta que, después de décadas de carrera, todavía intenta entenderse a sí mismo por medio de sus historias.