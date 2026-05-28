Pedro Almodóvar y Leonardo Sbaraglia, otra vez juntos

La segunda historia, situada en 2025, tiene como protagonista a Raúl, un guionista y director que atraviesa una larga sequía creativa y que, como solución, recurre a la autoficción: escribe un guión que, según irá descubriendo el espectador, no es otra cosa que la historia de Elsa. De algún modo, ella es su alter ego. Raúl mira hacia adentro y, al hacerlo, también mira a quienes componen su universo más íntimo: su compañero, sus amigas Patricia y Natalia, y su ayudante, interpretada por Aitana Sánchez-Gijón. El reparto se completa con Patrick Criado, Victoria Luengo, Milena Smit y Quim Gutiérrez.