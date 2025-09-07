Secciones
SociedadActualidad

Netflix: de qué se trata y cuándo se estrena "Las maldiciones", la serie protagonizada por Leonardo Sbaraglia

Esta adaptación de la novela de Claudia Piñeiro, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, consta de solo tres capítulos.

Netflix: de qué se trata y cuándo se estrena Las maldiciones, la serie protagonizada por Leonardo Sbaraglia
Hace 1 Hs

La miniserie argentina de Netflix, "Las maldiciones", se estrena el 12 de septiembre y ha generado grandes expectativas entre los seguidores del thriller político. Esta adaptación de la novela de Claudia Piñeiro, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, consta de solo tres capítulos. La trama entrelaza el poder, la familia y los secretos en un relato de suspenso psicológico ambientado en el norte de Argentina.

Para maratonear el fin de semana: la vertiginosa miniserie de seis capítulos de Netflix que nunca es lo esperado

Para maratonear el fin de semana: la vertiginosa miniserie de seis capítulos de Netflix que nunca es lo esperado

Con un elenco de primera encabezado por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela, la producción apuesta por una propuesta ambiciosa. El equipo creativo detrás de la serie busca renovar el género del thriller político, ofreciendo una perspectiva fresca y novedosa.

De qué se trata el thriller político "Las Maldiciones"

El argumento de la serie "Las maldiciones" se desarrolla en el norte de Argentina, donde la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza. Este hecho sucede en medio de la votación de una ley crucial relacionada con la explotación del litio. A medida que se desvelan las motivaciones del secuestrador, emerge una trama oculta de hace trece años que pone en duda la verdadera identidad de la niña. La tensa negociación que se desata desnuda la naturaleza del poder, los límites del amor y las consecuencias de las relaciones familiares.

Este thriller político de Netflix fue creado por Daniel Burman. La serie consta de tres capítulos llenos de tensión psicológica y giros inesperados. Fue filmada en el norte argentino, aprovechando sus áridos y vastos paisajes para intensificar la atmósfera. Los directores, Burman y Martín Hodara, buscaron explorar temas como las dinámicas familiares, las herencias y el poder, dándole una perspectiva local y distintiva al género del western.

Cuando se estrena y cuantos capítulos tendrá "Las Maldiciones"

La esperada miniserie argentina "Las maldiciones" hará su debut global en Netflix el próximo 12 de septiembre, marcando el inicio de su recorrido internacional. Todo indica que esta producción se convertirá en una de las más comentadas del año en el ámbito local. Además, buscará abrir nuevas puertas para las narrativas argentinas, proyectándolas con un significativo alcance en la escena global.

Con apenas tres episodios, "Las maldiciones" apuesta por un formato breve, pero promete una experiencia intensa y cautivadora. Cada capítulo está meticulosamente diseñado para atrapar al espectador con giros inesperados y escenas cargadas de un profundo simbolismo.

Temas Netflix
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se conocieron las primeras imágenes: ¿cómo será el personaje de Lady Gaga en Merlina 2?

Se conocieron las primeras imágenes: ¿cómo será el personaje de Lady Gaga en Merlina 2?

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

Reducir el estrés y hacer ejercicio: tres aplicaciones para hacer yoga de manera gratuita

Reducir el estrés y hacer ejercicio: tres aplicaciones para hacer yoga de manera gratuita

En qué lugares de España se rodó Dos tumbas, la serie más vista de Netflix

En qué lugares de España se rodó "Dos tumbas", la serie más vista de Netflix

La vida de Moria Casán llega a Netflix: quiénes interpretarán a La One en la bioserie

La vida de Moria Casán llega a Netflix: quiénes interpretarán a La One en la bioserie

Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
2

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
3

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

La historia de los dos fuegos: cómo un invento del pasado y uno del presente re-definen nuestra humanidad
4

La historia de los dos fuegos: cómo un invento del pasado y uno del presente re-definen nuestra humanidad

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
5

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
6

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Más Noticias
Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Comentarios