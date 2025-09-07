Netflix: de qué se trata y cuándo se estrena "Las maldiciones", la serie protagonizada por Leonardo Sbaraglia

La miniserie argentina de Netflix, "Las maldiciones", se estrena el 12 de septiembre y ha generado grandes expectativas entre los seguidores del thriller político. Esta adaptación de la novela de Claudia Piñeiro, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, consta de solo tres capítulos. La trama entrelaza el poder, la familia y los secretos en un relato de suspenso psicológico ambientado en el norte de Argentina.
Con un elenco de primera encabezado por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela, la producción apuesta por una propuesta ambiciosa. El equipo creativo detrás de la serie busca renovar el género del thriller político, ofreciendo una perspectiva fresca y novedosa.
De qué se trata el thriller político "Las Maldiciones"
El argumento de la serie "Las maldiciones" se desarrolla en el norte de Argentina, donde la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza. Este hecho sucede en medio de la votación de una ley crucial relacionada con la explotación del litio. A medida que se desvelan las motivaciones del secuestrador, emerge una trama oculta de hace trece años que pone en duda la verdadera identidad de la niña. La tensa negociación que se desata desnuda la naturaleza del poder, los límites del amor y las consecuencias de las relaciones familiares.
Este thriller político de Netflix fue creado por Daniel Burman. La serie consta de tres capítulos llenos de tensión psicológica y giros inesperados. Fue filmada en el norte argentino, aprovechando sus áridos y vastos paisajes para intensificar la atmósfera. Los directores, Burman y Martín Hodara, buscaron explorar temas como las dinámicas familiares, las herencias y el poder, dándole una perspectiva local y distintiva al género del western.
Cuando se estrena y cuantos capítulos tendrá "Las Maldiciones"
La esperada miniserie argentina "Las maldiciones" hará su debut global en Netflix el próximo 12 de septiembre, marcando el inicio de su recorrido internacional. Todo indica que esta producción se convertirá en una de las más comentadas del año en el ámbito local. Además, buscará abrir nuevas puertas para las narrativas argentinas, proyectándolas con un significativo alcance en la escena global.
Con apenas tres episodios, "Las maldiciones" apuesta por un formato breve, pero promete una experiencia intensa y cautivadora. Cada capítulo está meticulosamente diseñado para atrapar al espectador con giros inesperados y escenas cargadas de un profundo simbolismo.