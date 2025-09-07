Netflix: de qué se trata y cuándo se estrena "Las maldiciones", la serie protagonizada por Leonardo Sbaraglia

De qué se trata el thriller político "Las Maldiciones"

El argumento de la serie "Las maldiciones" se desarrolla en el norte de Argentina, donde la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza. Este hecho sucede en medio de la votación de una ley crucial relacionada con la explotación del litio. A medida que se desvelan las motivaciones del secuestrador, emerge una trama oculta de hace trece años que pone en duda la verdadera identidad de la niña. La tensa negociación que se desata desnuda la naturaleza del poder, los límites del amor y las consecuencias de las relaciones familiares.