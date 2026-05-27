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Dónde ver el Mundial 2026 en Argentina: qué canales transmitirán los partidos y quién tendrá la cobertura completa

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá tendrá una amplia oferta televisiva en Argentina.

DirecTV contará con toda la cobertura de la Copa del Mundo 2026.
DirecTV contará con toda la cobertura de la Copa del Mundo 2026.
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Canales de TV y streaming en Argentina confirmaron la transmisión del Mundial 2026 de Norteamérica a partir de junio, con DirecTV como la única señal con cobertura total.
  • Con un formato de 104 partidos, DirecTV tendrá la cobertura completa, mientras que Telefe dará 32 juegos (incluyendo a Argentina), TyC Sports 52 y Disney+ transmitirá 30.
  • Este esquema de transmisión multiplataforma, que suma streaming y redes sociales, marca un precedente en la forma de consumir eventos deportivos masivos en el país.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y en Argentina también empiezan a definirse los detalles de una de las grandes preguntas de los hinchas: por dónde se podrán ver los partidos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La próxima Copa del Mundo contará con un formato histórico de 104 partidos distribuidos a lo largo de 39 días de competencia, desde el 11 de junio hasta la gran final. Y la transmisión en Argentina estará repartida entre televisión abierta, cable y plataformas de streaming.

La única señal que tendrá cobertura total del certamen será DirecTV. A través de DSports, DSports2 y DSports+, emitirá los 104 encuentros en vivo, incluyendo toda la fase de grupos, eliminatorias y la final. Además, la cobertura también estará disponible en la plataforma de streaming DGO.

Entre las figuras confirmadas para las transmisiones aparecen Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez, que sumará su Mundial número 18.

Otra alternativa para seguir todos los partidos será Paramount+, que llegó a un acuerdo para incluir las señales de DSports dentro de su servicio. Con un costo mensual accesible, aparece como una de las opciones más económicas para acceder a la totalidad del torneo.

También habrá beneficios para usuarios de Flow, que recientemente incorporó los canales DSports a su grilla en los canales 109 y 110. Aquellos clientes que cuenten con Flow Full o Flow+ y tengan bonificado Paramount+ podrán ver el Mundial sin pagar un extra.

En televisión abierta, Telefe volverá a tener un rol central. El canal transmitirá 32 partidos en vivo, incluyendo todos los encuentros de la Selección, el partido inaugural y las principales instancias decisivas. La dupla principal estará integrada por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky.

Por su parte, TV Pública transmitirá únicamente 10 partidos, incluyendo los de Argentina. El acuerdo establece que el canal replicará directamente la señal de DirecTV, sin relatores propios ni cortes comerciales adicionales.

Dentro del cable deportivo, TyC Sports emitirá alrededor de 52 partidos en vivo, mientras que el resto irán en diferido. El equipo estará encabezado por Hernán Feler, Ariel Senosiain y Gastón Edul.

En tanto, Disney+, mediante el plan Premium de ESPN, ofrecerá un paquete de 30 encuentros en vivo con figuras como Mariano Closs, Sebastián Vignolo y Diego Latorre

Como novedad, YouTube transmitirá gratuitamente los primeros 10 minutos de cada partido, una estrategia inédita para el Mundial.

La Selección, liderada por Lionel Messi, debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Jordania, nuevamente en Dallas.

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