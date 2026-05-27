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La decisión de Lionel Scaloni que alimenta una posible sorpresa en la lista final del Mundial 2026

El entrenador de la Selección argentina sumó a Agustín Giay para la gira previa a la Copa del Mundo y crecen sus chances de meterse entre los 26 convocados.

La decisión de Lionel Scaloni que alimenta una posible sorpresa en la lista final del Mundial 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni convocó a Agustín Giay a la gira de Argentina en EE.UU. previo al Mundial 2026 debido a las lesiones de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.
  • Ante los desgarros sufridos por Molina y Montiel, Scaloni suma al lateral del Palmeiras, quien ya debutó en la selección mayor y mantiene un gran presente en Brasil.
  • Esta citación posiciona a Giay como una alternativa real para integrar la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo, sumando una opción clave en defensa.
Resumen generado con IA

A menos de tres semanas para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni tomó una decisión que volvió a encender el debate sobre la lista definitiva. El entrenador campeón del mundo convocó a Agustín Giay para la gira de amistosos previa a la Copa del Mundo y el lateral derecho de Palmeiras empieza a ganar terreno como posible sorpresa entre los 26 elegidos.

El defensor de 22 años viajará este jueves rumbo a Estados Unidos una vez que Palmeiras dispute su último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Junior de Colombia. Allí también estará José López, otro de los futbolistas argentinos que sigue siendo observado de cerca por el cuerpo técnico albiceleste.

El defensor argentino del Palmeiras Agustín Giay (izquierda) y el mediocampista portugués del FC Porto Rodrigo Mora luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial de Clubes 2025 El defensor argentino del Palmeiras Agustín Giay (izquierda) y el mediocampista portugués del FC Porto Rodrigo Mora luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial de Clubes 2025

Las lesiones que preocupan a Scaloni

La convocatoria de Giay no aparece casualmente en este momento. Tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel atraviesan problemas físicos que generan preocupación en la Selección argentina. El jugador del Atlético de Madrid arrastra un desgarro de grado 1 en el muslo izquierdo, mientras que el ex River sufrió uno de grado 2 en el cuádriceps izquierdo.

Ese panorama abrió una ventana concreta para variantes en el lateral derecho y el nombre de Giay volvió a instalarse como una opción seria. El futbolista surgido en San Lorenzo ya conoce el entorno de la Selección mayor: había sido convocado anteriormente para los amistosos ante Mauritania y Zambia, e incluso debutó oficialmente con la camiseta argentina ingresando justamente en lugar de Molina.

A diferencia de otros jóvenes convocados para esta gira, Giay cuenta con un detalle importante a favor: ya tuvo minutos con la Selección mayor y mantiene continuidad en uno de los clubes más fuertes de Sudamérica. Durante la actual temporada disputó 15 de los 17 partidos de Palmeiras en el Brasileirao y también jugó todos los encuentros de la fase de grupos de la Libertadores.

El propio Scaloni ya había dejado abierta la puerta para su posible inclusión en la nómina mundialista. “Están Giay y Capaldo, que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar, incluso en la lista de 26”, había reconocido el DT argentino semanas atrás. Con el Mundial cada vez más cerca y las lesiones encendiendo alarmas, el lateral empieza a perfilarse como una alternativa real para meterse en la convocatoria definitiva.

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