La decisión de Lionel Scaloni que alimenta una posible sorpresa en la lista final del Mundial 2026

A diferencia de otros jóvenes convocados para esta gira, Giay cuenta con un detalle importante a favor: ya tuvo minutos con la Selección mayor y mantiene continuidad en uno de los clubes más fuertes de Sudamérica. Durante la actual temporada disputó 15 de los 17 partidos de Palmeiras en el Brasileirao y también jugó todos los encuentros de la fase de grupos de la Libertadores.