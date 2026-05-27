Nuevo fallo en la UNT: rechazaron la acción de Cabrera y Abdala por la candidatura de Pagani

La Justicia Federal rechazó la acción declarativa de certeza impulsada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala contra la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en el marco de la disputa por la candidatura de Sergio Pagani al frente del Rectorado. En una extensa resolución, el juez Guillermo Díaz Martínez concluyó que la vía elegida por la fórmula opositora no era la adecuada para cuestionar la postulación del actual rector y sostuvo que el conflicto debía canalizarse a través de los mecanismos específicos previstos por el régimen electoral universitario y la Ley de Educación Superior.