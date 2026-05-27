Los Pumitas ya conocen a los árbitros para el Mundial M-20 de Georgia

En Tucumán, mientras tanto, también crece la expectativa por la posible presencia de jugadores vinculados a Tarucas dentro del plantel mundialista. En el reciente Rugby Championship M-20, el combinado juvenil argentino contó con tres tucumanos: Simón Pfister, Benjamín Farías Cerioni y Tomás Dande, además del salteño Pedro Coll. Todos forman parte de la estructura de Tarucas, la franquicia del NOA que sigue consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo de jóvenes talentos de la región.