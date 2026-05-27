Los Pumitas ya conocen a los árbitros para el Mundial M-20 de Georgia

Resumen para apurados
- World Rugby confirmó los árbitros para los partidos de Los Pumitas en la fase de grupos del Mundial M-20, que se disputará en Georgia del 27 de junio al 18 de julio.
- Argentina integrará el Grupo C y enfrentará a EE.UU., Irlanda e Inglaterra. Los encuentros serán dirigidos por Saba Makharadze, Reuben Keane y Christopher Allison.
- El torneo medirá el nivel del rugby juvenil argentino y consolidará a jóvenes talentos del NOA, como los preseleccionados de la franquicia regional Tarucas.
Los Pumitas ya tienen definido parte del camino rumbo al Mundial Junior de Georgia. A menos de un mes para el inicio del torneo, World Rugby confirmó las designaciones arbitrales para los encuentros de la fase de grupos que disputará el seleccionado argentino en el certamen que se jugará entre el 27 de junio y el 18 de julio.
Argentina integrará el Grupo C junto a Inglaterra M-20, Irlanda M-20 y Estados Unidos M-20, en una de las zonas más exigentes de la competencia.
El debut será el sábado 27 de junio frente a Estados Unidos, desde las 6 de la mañana, en el Avchala Stadium de Tbilisi. El árbitro designado para ese encuentro será Saba Makharadze.
Luego, el jueves 2 de julio, Los Pumitas enfrentarán a Irlanda desde las 8.30, nuevamente en el Avchala Stadium. Para ese partido fue confirmado el referee Reuben Keane.
Finalmente, el cierre de la fase de grupos será el martes 7 de julio frente a Inglaterra, también a las 8.30. El encuentro será dirigido por Christopher Allison.
En Tucumán, mientras tanto, también crece la expectativa por la posible presencia de jugadores vinculados a Tarucas dentro del plantel mundialista. En el reciente Rugby Championship M-20, el combinado juvenil argentino contó con tres tucumanos: Simón Pfister, Benjamín Farías Cerioni y Tomás Dande, además del salteño Pedro Coll. Todos forman parte de la estructura de Tarucas, la franquicia del NOA que sigue consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo de jóvenes talentos de la región.