Los Pumitas perdieron con Australia y finalizaron terceros en el Rugby Championship M-20

Los Pumitas cerraron su participación en el Rugby Championship M-20 con una ajustada derrota ante Australia por 32-30 en Gqeberha, Sudáfrica. El seleccionado argentino juvenil mostró pasajes de muy buen rugby, aunque pagó caro los errores en los momentos decisivos y terminó despidiéndose del certamen con una sensación amarga por el resultado, pero con buenas señales de cara al Mundial de Georgia.