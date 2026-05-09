Los Pumitas perdieron con Australia y finalizaron terceros en el Rugby Championship M-20

Resumen para apurados
- Los Pumitas finalizaron terceros en el Rugby Championship M-20 tras caer 32-30 ante Australia en Gqeberha, Sudáfrica, pese a una gran reacción en el tramo final del encuentro.
- Tras vencer a Nueva Zelanda, el equipo de Fernández Miranda remontó un 29-10 inicial, pero falló la conversión del empate al cierre. Argentina quedó tercera por diferencia de tantos.
- Pese a la derrota, el sólido nivel de juego y las individualidades mostradas brindan señales positivas para el próximo gran objetivo: el Mundial M-20 de Georgia en junio y julio.
Los Pumitas cerraron su participación en el Rugby Championship M-20 con una ajustada derrota ante Australia por 32-30 en Gqeberha, Sudáfrica. El seleccionado argentino juvenil mostró pasajes de muy buen rugby, aunque pagó caro los errores en los momentos decisivos y terminó despidiéndose del certamen con una sensación amarga por el resultado, pero con buenas señales de cara al Mundial de Georgia.
El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda desperdició varias oportunidades claras de try dentro de los últimos metros y esa falta de eficacia terminó marcando la diferencia. Australia, en cambio, golpeó cada vez que avanzó al campo rival y aprovechó los momentos de desconcentración de los argentinos para construir una ventaja importante en el marcador.
Después del histórico triunfo frente a Nueva Zelanda en la fecha pasada, Los Pumitas llegaban con chances de pelear por el título. Sin embargo, la derrota los dejó en el tercer puesto del torneo, posición que consiguieron gracias a una mejor diferencia de tantos sobre Australia. Sudáfrica terminó consagrándose campeona tras el empate entre los Baby Blacks y los australianos.
El seleccionado argentino llegó a estar abajo 29-10 en el segundo tiempo, aunque reaccionó en el tramo final con tres tries de gran nivel colectivo y quedó muy cerca de empatarlo. Incluso, a falta de menos de dos minutos, Manuel Giannantonio tuvo la conversión para igualar el encuentro luego del try de Benjamín Ledesma Arocena, pero el remate no encontró los palos.
Buenas señales rumbo al Mundial
Más allá de la derrota, el balance dejó aspectos positivos para el conjunto argentino. Los Pumitas mostraron solidez en las formaciones fijas, dominio de la posesión y momentos de juego ofensivo de alto nivel.
Jugadores como Pedro Coll, Juan Preumayr, Luciano Avaca y Ledesma Arocena se destacaron en un equipo que evidenció personalidad para competir ante las principales potencias juveniles. Ahora, el gran objetivo será el Mundial M-20 de Georgia, que se disputará entre junio y julio.