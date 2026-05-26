Dura baja para Inglaterra antes de enfrentar a Los Pumas: Alex Mitchell se perdería el Nations Championship

Resumen para apurados
- El medio scrum inglés Alex Mitchell se perderá el Nations Championship y el choque ante Los Pumas en julio por una grave lesión muscular sufrida en un entrenamiento en Londres.
- Mitchell sufrió una recaída en los isquiotibiales durante la concentración del seleccionado inglés, una dolencia recurrente que compromete el resto de su temporada.
- La baja obliga a reestructurar el plantel de Steve Borthwick para la gira y modifica el panorama para Los Pumas de cara al partido de julio en Santiago del Estero.
Inglaterra recibió una noticia que encendió las alarmas a pocas semanas del inicio del Nations Championship. El medio scrum Alex Mitchell, una de las piezas más importantes del equipo de Steve Borthwick, sufrió una nueva lesión muscular y todo indica que no podrá estar disponible para enfrentar a Los Pumas el próximo 18 de julio en Santiago del Estero.
La lesión se produjo durante una concentración de tres días que el seleccionado inglés realizó en Londres como parte de la preparación para la ventana internacional de julio. Según trascendió, Mitchell volvió a sufrir un problema en los isquiotibiales, una zona que ya le había generado complicaciones durante esta temporada.
El panorama es todavía más preocupante porque se estima que el jugador podría perderse el resto de la actividad oficial del año. Aunque la lesión actual afecta el otro isquiotibial respecto al que había sufrido en febrero frente a Irlanda durante el Seis Naciones, en Inglaterra existe preocupación por la reiteración de problemas musculares en uno de los conductores principales del equipo.
La baja representa un golpe importante para los planes de Borthwick, especialmente después de un Seis Naciones irregular en el que Inglaterra quedó lejos de mostrar el nivel esperado. El cuerpo técnico apuntaba a utilizar el Nations Championship como una oportunidad para recuperar confianza y consolidar un funcionamiento más sólido antes del cierre de la temporada internacional.
Mitchell se había convertido en una pieza fundamental dentro del sistema inglés gracias a su velocidad para mover la pelota, su lectura táctica y su capacidad para acelerar las transiciones ofensivas. Por eso, su ausencia obliga ahora al staff a replantear parte del funcionamiento del equipo en una gira exigente.
El seleccionado inglés tendrá una agenda cargada durante julio. Antes del choque frente a Argentina en Santiago del Estero, Inglaterra deberá enfrentar a Sudáfrica y luego a Fiji, dos compromisos de máxima exigencia que servirán como preparación para el duelo ante Los Pumas.
La lesión también impacta directamente en Northampton Saints, club en el que Mitchell es una de las grandes figuras. El equipo atraviesa un gran presente y pelea en la parte más alta de la Premiership, por lo que perder a su medio scrum titular en plena etapa decisiva representa una complicación importante.
Mientras tanto, en Argentina siguen de cerca la evolución del panorama inglés. El partido en Santiago del Estero aparece como uno de los grandes eventos deportivos del año para el rugby nacional y marcará un nuevo examen de alto nivel para el ciclo de Felipe Contepomi al frente de Los Pumas.
Aunque Inglaterra continúa siendo una de las potencias históricas del rugby mundial, la posible ausencia de Mitchell modifica parte del escenario previo y deja al seleccionado europeo obligado a reconstruir una zona clave del equipo justo antes de una serie internacional determinante.