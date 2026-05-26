Dura baja para Inglaterra antes de enfrentar a Los Pumas: Alex Mitchell se perdería el Nations Championship

El panorama es todavía más preocupante porque se estima que el jugador podría perderse el resto de la actividad oficial del año. Aunque la lesión actual afecta el otro isquiotibial respecto al que había sufrido en febrero frente a Irlanda durante el Seis Naciones, en Inglaterra existe preocupación por la reiteración de problemas musculares en uno de los conductores principales del equipo.