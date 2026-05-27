Tras ser campeón en Europa, Domingo Miotti pidió pista para volver a Los Pumas: "Me encantaría regresar"
El apertura tucumano, campeón de la Challenge Cup con Montpellier, confesó su deseo de regresar al seleccionado argentino tras casi cuatro años de ausencia. Además, habló de su presente en Francia, de la falta de contacto con el staff de Felipe Contepomi y de su ambición de volver al rugby internacional.
Resumen para apurados
- El apertura Domingo Miotti expresó su deseo de volver a Los Pumas tras consagrarse campeón de la Challenge Cup con el Montpellier francés, luego de casi cuatro años de ausencia.
- Miotti atraviesa un gran presente en Europa, aunque aclaró que aún no fue contactado por el entrenador Felipe Contepomi. De todos modos, se siente maduro y listo para el desafío.
- El regreso de Miotti ofrece una alternativa experimentada y vigente para el nuevo ciclo de Los Pumas, que ya proyecta sus próximos compromisos internacionales y el Mundial.
Luego de tocar el cielo europeo con el título de la Challenge Cup junto a Montpellier, Domingo Miotti volvió a poner sobre la mesa un deseo que lo acompaña desde hace tiempo: regresar a Los Pumas.
El apertura tucumano no forma parte del seleccionado argentino desde julio de 2022, pero atraviesa uno de los momentos más sólidos y maduros de su carrera en el rugby francés. Y eso alimenta una ilusión que no oculta. “Yo con muchas ganas. Si hay algo que me gustaría poder hacer, es volver a vestir la camiseta celeste y blanca. Volver a ser parte de ese equipo, de regreso al rugby internacional. Me encantaría, sería algo increíble”, expresó en diálogo con El Bar del Rugby.
Miotti también destacó el gran presente personal que atraviesa en Europa, donde logró continuidad y protagonismo en un rugby altamente competitivo. “Hoy en día en lo individual estoy muy contento. Siento que se me ve contento y eso se refleja en lo individual y en lo colectivo”, explicó el ex jugador de Lawn Tennis.
Consultado sobre si existió algún tipo de contacto con el cuerpo técnico encabezado por Felipe Contepomi, Miotti fue claro y contundente: “No, ninguna”.
De todos modos, el tucumano dejó en claro que se siente preparado para responder ante cualquier exigencia táctica o estilo de juego que pudiera requerir el seleccionado argentino. “Siento que soy un jugador que, con lo que he vivido, me adapté y lo hice bien. Yo siento que si hay que pedirme algo o adaptarme a algún estilo de juego, soy capaz de hacerlo”, sostuvo.
Más allá de la ilusión, Miotti también mostró una mirada madura sobre el futuro y dejó en evidencia que su motivación no depende exclusivamente de una convocatoria. “Si no sucede, seguir trabajando para poder estar y sino seguir construyendo mi carrera en el rugby”, afirmó.
Mientras Los Pumas comienzan a delinear su nuevo ciclo pensando en los próximos compromisos internacionales y en el camino hacia el Mundial, el nombre de Miotti vuelve a aparecer como una alternativa con experiencia, actualidad y hambre de revancha.