Tras ser campeón en Europa, Domingo Miotti pidió pista para volver a Los Pumas: "Me encantaría regresar"

El apertura tucumano no forma parte del seleccionado argentino desde julio de 2022, pero atraviesa uno de los momentos más sólidos y maduros de su carrera en el rugby francés. Y eso alimenta una ilusión que no oculta. “Yo con muchas ganas. Si hay algo que me gustaría poder hacer, es volver a vestir la camiseta celeste y blanca. Volver a ser parte de ese equipo, de regreso al rugby internacional. Me encantaría, sería algo increíble”, expresó en diálogo con El Bar del Rugby.