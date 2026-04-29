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El tucumano Domingo Miotti va por la final de la Challenge Cup

El apertura de Montpellier se prepara para enfrentar a Dragons en semifinales. El duelo será este domingo y define un lugar en la final de Bilbao.

Miotti es una de las piezas claves de Montpellier. Miotti es una de las piezas claves de Montpellier.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El apertura tucumano Domingo Miotti buscará este domingo, con Montpellier, el pase a la final de la Challenge Cup al enfrentar a Dragons para definir al finalista en Bilbao.
  • Miotti es pieza clave en el equipo francés junto a Justo Piccardo. El duelo contra los galeses ocurre tras una temporada donde el tucumano se consolidó con conducción y precisión.
  • De ganar, Miotti disputará el título el 22 de mayo en San Mamés. Este logro marcaría un hito en su carrera y fortalecería su prestigio en el rugby de elite internacional.
Resumen generado con IA

El tramo decisivo de la Challenge Cup ya está en marcha y tendrá acento tucumano. Domingo Miotti se prepara para disputar una de las semifinales del torneo europeo, con la ilusión de meterse en la gran final y seguir consolidando su presente en el rugby internacional.

El apertura, que integra el plantel de Montpellier, será protagonista este domingo cuando su equipo enfrente a Dragons desde las 9:30, en un cruce que definirá al segundo finalista del certamen.

Miotti llega a esta instancia como parte de un equipo que apuesta fuerte en la competencia y que busca cerrar la temporada con un título. En ese contexto, el tucumano se posiciona como una pieza importante dentro del esquema, aportando conducción, precisión con el pie y experiencia en partidos de alto nivel.

En el conjunto francés también comparte plantel con otro argentino, Justo Piccardo, mientras que del lado galés se destaca la presencia del pilar Rodrigo Martínez. Sin embargo, la mirada estará puesta en Miotti, que afronta una oportunidad clave para dar un nuevo paso en su carrera.

La otra semifinal se jugará el sábado, cuando Ulster Rugby reciba a Exeter Chiefs desde las 13:30, completando el cuadro que definirá a los finalistas.

El premio es grande: los ganadores de ambos cruces avanzarán a la final, que se disputará el 22 de mayo en el estadio San Mamés, en Bilbao. Allí, el tucumano podría tener la chance de jugar por el título en uno de los escenarios más importantes del rugby europeo.

Para Miotti, la cita del domingo representa mucho más que un partido. Es la posibilidad de ser protagonista en una instancia decisiva, de medirse al máximo nivel y de acercarse a una final que puede marcar un punto alto en su trayectoria.

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