Cómo limpiar la bacha de la cocina con sal gruesa y limón para recuperar el brillo

Para qué sirve frotar sal gruesa y limón en la bacha

A pesar de tratarse de una solución elemental, la interacción de estos componentes disuelve los residuos grasos, los depósitos calcáreos de las gotas de agua y las impurezas acumuladas en un breve lapso de tiempo. La efectividad del método radica en las propiedades particulares de cada elemento: la textura de los cristales salinos funciona como un agente mecánicamente abrasivo que remueve las partículas adheridas a la superficie, mientras que la acidez natural del cítrico interviene como un potente desengrasante, neutralizando además las emanaciones desagradables.