Bicarbonato en la heladera: el truco para conservar tus alimentos por más tiempo

El bicarbonato de sodio destaca como un recurso sumamente eficaz y multifuncional en el ámbito doméstico, siendo habitual su empleo para el saneamiento de superficies, la remoción de suciedad rebelde y la eliminación de malos olores. Debido a estas cualidades, resulta muy frecuente colocar un contenedor con este polvo en el interior de la heladera. Sin embargo, la verdadera utilidad de esta práctica supera la simple función de aromatizar el espacio cerrado del electrodoméstico.