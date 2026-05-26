El truco viral para lograr que tus compras de Temu lleguen más rápido a Argentina

Resumen para apurados
- Usuarios de Temu en Argentina viralizaron este mes un truco dentro de la app para acelerar gratis los envíos retrasados ante las demoras del correo puerta a puerta.
- La técnica consiste en ir a la sección de reseñas de un pedido demorado y presionar el botón oculto 'Acelerar', notificando a la empresa logística para priorizar la entrega.
- El truco expone las fallas logísticas del correo local y demuestra cómo los consumidores argentinos usan las redes para sortear trabas en el auge del comercio electrónico.
El furor por las compras internacionales en plataformas como Temu y Shein se consolidó definitivamente en Argentina. Los precios competitivos y la enorme variedad de artículos atraen a miles de usuarios, pero el osbtáculo sigue siendo el mismo: los tiempos de espera. Las entregas puerta a puerta suelen pueden demorar más de los 20 días hábiles propuestos por las plataformas, lo que obliga a los consumidores a armarse de paciencia y adquirir productos que no necesiten con urgencia.
En ese contexto de ansiedad por la llegada de los paquetes, las redes sociales se convirtieron en el escenario ideal para compartir "hacks" de entrega. Mientras algunos usuarios aseguran que el secreto está en elegir estratégicamente los días del mes para hacer el pedido, otros descubrieron un truco técnico y poco conocido dentro de la misma interfaz de Temu que permite apurar los envíos que llevan semanas estancados en el correo.
El truco de una usuaria para acelerar las compras en Temu
Una compradora en redes sociales compartió su experiencia al aplicar esta simple técnica en la aplicación. “Acelerar el pedido sí funciona”, afirmó Evelin Mendoza, quien utiliza con frecuencia la plataforma de compras. La joven comentó que su pedido, realizado el 14 de julio, tenía una fecha estimada de llegada entre el 26 del mismo mes y el 22 de agosto. Sin embargo, durante los primeros días, los avisos del estado del envío mostraban un evidente retraso en el despacho. Fue allí cuando decidió aplicar una técnica diaria para lograr que el paquete llegara más rápido.
Más tarde, compartió su testimonio confirmando que el envío arribó mucho antes de lo esperado: “Hoy 30 de julio me llegó mi encomienda”, contó. Su experiencia le sirvió a muchos otros compradores que también se sumaron a la tendencia, asegurando que sus pedidos —que llevaban semanas paralizados— pudieron agilizarse aplicando un simple reclamo en el apartado de reseñas.
Paso a paso: cómo activar la opción de "envío urgente" en Temu
Temu ofrece una opción integrada para notificar si el pedido es urgente, lo que permite acelerar el proceso de entrega sin ningún costo extra. Para activar esta función, se deben seguir los siguientes pasos:
- Acceder a la sección de “Pedidos y cuenta” dentro de la plataforma.
- Hacer clic en el producto específico que se busca que llegue más rápido.
- Dirigirse al apartado de la esquina superior, donde aparece el ícono de los tres puntos (...), y seleccionar la opción “Dejar una reseña”.
Según advierte Mendoza, hay que presionar “Continuar”. Inmediatamente después, aparecerá un botón de tamaño significativo con la palabra “Acelerar” que menciona a la empresa de correo local elegida. Al presionarlo, el sistema insta directamente a los repartidores y a la compañía de logística a priorizar y agilizar la distribución, notificando que el paquete es considerado urgente.