El truco viral para lograr que tus compras de Temu lleguen más rápido a Argentina

El truco de una usuaria para acelerar las compras en Temu

Una compradora en redes sociales compartió su experiencia al aplicar esta simple técnica en la aplicación. “Acelerar el pedido sí funciona”, afirmó Evelin Mendoza, quien utiliza con frecuencia la plataforma de compras. La joven comentó que su pedido, realizado el 14 de julio, tenía una fecha estimada de llegada entre el 26 del mismo mes y el 22 de agosto. Sin embargo, durante los primeros días, los avisos del estado del envío mostraban un evidente retraso en el despacho. Fue allí cuando decidió aplicar una técnica diaria para lograr que el paquete llegara más rápido.